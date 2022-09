Ascolti boom per La vita in diretta: Alberto Matano prevale sulla d’Urso

Alberto Matano vince la prima sfida degli ascolti: niente da fare per Barbara d’Urso

La prima sfida auditel del pomeriggio è andata al giornalista alla guida de La vita in diretta. Il rotocalco di Rai 1 ha avuto la meglio contro Pomeriggio Cinque della popolare conduttrice. Difatti Matano ha ottenuto nella presentazione del suo rotocalco pomeridiano in onda su Rai Uno il 17.12% con 1 milione e 316 mila telespettatori, mentre nel programma vero e proprio è stato seguito da 1 milione e 548 mila spettatori a casa con il 19.59% di share. Risultati davvero molto lusinghieri per il popolare conduttore. La d’Urso riuscirà a metterlo in difficoltà nei prossimi giorni?

Barbara d’Urso stecca la prima con il suo programma pomeridiano: tutti i dati auditel

Nonostante la conduttrice abbia avuto l’ottimo traino della soap opera turca Terra Amara (la puntata di ieri pomeriggio è stata seguita da 1 milione e 768 mila con il 22.76% di share) purtroppo non è riuscita a battere il suo agguerrito competitor rappresentato da Alberto Matano con la sua La vita in diretta. Difatti la conduttrice, sempre molto attiva sui social, ha registrato nella presentazione di Pomeriggio 5 il 18.72% con 1 milione e 397 mila telespettatori, mentre nel programma vero e proprio è stata seguita da 1 milione e 318 mila spettatori a casa con il 17.00% di share netto. Ovviamente questa è solo la prima di tante sfide, ma al momento il giornalista con il suo rotocalco pomeridiano è già partito fortissimo.

Pomeriggio Cinque, la conduttrice soddisfatta per gli ascolti ottenuti ieri: “Partenza fantastica”

Poco fa anche Barbara d’Urso ha voluto commentare gli ascolti di ieri. E la conduttrice su twitter non ha nascosto tutta la sua contentezza perchè nonostante non sia riuscita a battere Alberto Matano con la sua La vita in diretta ha comunque ottenuto un risultato assolutamente lusinghiero: “Ieri al debutto eravate tantissimi, ci avete regalato una partenza fantastica!” Ovviamente quest’ultima ha anche colto la palla al balzo per ringraziare sentitamente tutti i telespettatori perchè ormai da tanti anni seguono la sua trasmissione con grande affetto: “Grazie, grazie, grazie e ancora grazie! Col cuore…”