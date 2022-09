Attilio Romita insulta i reali inglesi: “Stupratori”, GF Vip censura

Grande Fratello Vip, il concorrente si scaglia contro i reali inglesi: “Famiglia di stupratori”

In queste ultime ore i concorrenti del reality show vip di Alfonso Signorini si sono riuniti in giardino per parlare del più e del meno. E tra una chiacchiera e l’altra hanno anche parlato della Regina Elisabetta morta quasi 2 settimane fa. A questo punto ha preso la parola il noto ex giornalista del TG1, il quale non ha certo speso parole al miele nei confronti dei reali inglesi. Cosa ha detto? Senza battere ciglio ha dato loro degli stupratori:

“Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, organizzatori di org*?”

E ovviamente sia gli spettatori a casa impegnati a seguire il live su Mediaset Extra che gli inquilini vip presenti sono rimasti senza parole.

Attilio Romita, parole troppo forti nei confronti dei reali inglesi: scatta la censura

Le dichiarazioni fatte dall’ex giornalista del TG1 sono sembrate essere troppo forti alla regia del Grande Fratello Vip, che non ha avuto il minimo dubbio nel censurarlo staccando la regia e togliendo l’audio. Come ha riportato il portale televisivo DavideMaggio.it la regia del reality show vip è tornata sull’ex giornalista del telegiornale del primo canale nazionale solo nel momento in cui ha augurato la buona notte a tutti. In tanti sui social hanno già ipotizzato che per queste sue dichiarazioni davvero molto forti potrebbe andare incontro a delle serie conseguenze. Domani sera Alfonso Signorini, il quale ha spiegato perchè ha voluto Ciacci, potrebbe redarguirlo?

Regina Elisabetta criticata dall’ex giornalista del TG1: “Impossibile amarla”

Si segnala inoltre che poco prima di queste sue dichiarazioni davvero al veleno nei confronti della famiglia reale inglese, Attilio Romita si è anche scagliato contro la Regina Elisabetta. Cosa ha detto? Ha confessato agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip di non capire come si possa amare la Regina dopo tutto quello che avrebbe fatto alla povera Lady Diana:

“Ma come si può essere innamorati e devoti alla Regina che era la più grande nemica di Lady Diana?”

Insomma un cosa pare essere certa: il giornalista non ha certo timore nell’esprimere la sua opinione.