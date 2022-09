Ballando 2022, spoiler ufficiale di Milly Carlucci: chi è un nuovo concorrente

Milly Carlucci fa un clamoroso annuncio: svelato un altro concorrente ufficiale del suo show

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle ed il cast di concorrenti non è stato ancora ufficializzato. In queste settimane sono uscite molte indiscrezioni su chi scenderà sulla pista da ballo più famosa della tv ma l’unico nome ufficiale è quello di Iva Zanicchi. Adesso, invece, la conduttrice attraverso i suoi profili social ufficiali ha spoilerato un altro nome. La conduttrice ha postato il video visibile alla fine del secondo paragrafo in cui si vede intenta ad annunciare, per il promo del suo show, i nomi dei concorrenti ed il primo è quello di Gabriel Garko. Nella didascalia si legge:

“Promo di #ballandoconlestelle ops… work in progress! 😂🔥”

Mentre l’attore ha commentato con entusiasmo l’annuncio.

Ballando con le stelle 2022, è ufficiale! Gabriel Garko sarà nel cast della nuova edizione

Nella scorsa stagione dello show, per l’esattezza nella puntata andata in onda il 3 dicembre, l’attore è stato ospite nella trasmissione di Rai1 come ‘Ballerino per una notte’. In quell’occasione la conduttrice ne ha approfittato per invitarlo in diretta come concorrente e la sua risposta era stata:

“Ho dei progetti meravigliosi che dovranno andare a termine, sto riprendendo la mia carriera dopo 4 anni in mano, voglio andare avanti con quello che mi appassiona di più che il cinema, ma se trovo uno spazietto va bene.”

Ed a questo punto sembra proprio che lo spazio lo abbia trovato perché Milly Carlucci lo ha annunciato come concorrente ufficiale di Ballando 2022 (qui il link). Insomma, vedremo Garko come se la caverà con i passi di danza e soprattutto con i giudizi della temuta giuria.

Cast di Ballando nuova edizione: Iva Zanicchi e l’attore sono i primi nomi ufficiali

E mentre continuano i rumor sui concorrenti della prossima edizione dello show di Milly Carlucci, al momento i due nomi certi sono quelli di Iva Zanicchi e Gabriel Garko. Infatti ha preferito lui ad un’altra concorrente. L’elenco del cast completo della trasmissione verrà ufficializzato durante i Music Award condotti da Vanessa Incontrada e Carlo Conti dalla stessa padrona di casa il 10 settembre. Lo show, che avrà una rivoluzione nel cast dei maestri, invece, prenderà il via sabato 8 ottobre in prima serata.