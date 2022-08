Ballando con le stelle 2022: caos nel cast dei maestri tra addii e ritorni

Cast Ballando 2022, terremoto tra i ballerini: addio di Maria Ermachkova e Maykel Fonts

Manca più di un mese al via della nuova edizione dello show di Milly Carlucci e da settimane si susseguono indiscrezioni sul cast, concorrenti e maestri. E l’ultima indiscrezione l’ha lanciata il sempre informato sito di TvBlog che ha fatto il punto della situazione sul caso dei maestri. Se, infatti, da una parte la giuria continua ad essere formata dai soliti volti, il cast dei professionisti mai come quest’anno sarà pieno di volti nuovi e graditi ritorni ai quali, ovviamente, fanno da contraltare degli inaspettati addii. Infatti dopo Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che faranno parte della giuria popolare, Vito Coppola che approderà nella versione inglese dello show, dal sito si apprende che lasciano Ballando anche Maria Ermachkova e Filippo Giordano e Maykel Fonts, ballerino cubano che nelle scorse stagione ha affiancato Mietta ed Alessandra Mussolini.

Milly Carlucci rivoluziona i maestri di ballo: tornano Veera Kinnunen ed Angelo Madonia

L’elenco degli addii dei professionisti alla nuova edizione di Ballando con le stelle 2022 continua con Stefano Oradei che lo ha annunciato in lungo post su Instagram. E per ironia della sorte l’addio di Oradei coincide con il ritorno della sua ex fidanzata storica Veera Kinnunen. La ballerina svedese non era presente nella scorse edizione perché incinta ma adesso che il piccolo Valter (che nei giorni scorsi ha rischiato di morire) sta bene, può tornare in pista. Il suo non sarà l’unico ritorno perché ci sarà anche quello di Angelo Madonia, che nella terza edizione ha fatto coppia con Pamela Camassa. Tali nomi si aggiungono agli ormai pochi volti storici dello show rimasti, cioè Samuel Peron, Anastasia Kuzmina ed Alessandra Tripoli.

Ballando con le stelle 2022: chi sono i nuovi ballerini dello show del sabato sera di Rai1

I nuovi ballerini che scenderanno sulla pista dello show di Milly Carlucci sono invece Pasquale La Rocca, Roly Maden, Simone Arena e Moreno Porcu sui quali è già trapelato qualche dettaglio sulla loro carriera. L’appuntamento con la nuova edizione della trasmissioni di ballo è per sabato 8 ottobre in prima sera su Rai1. Milly Carlucci, invece, ufficializzerà il cast di concorrenti il 10 settembre nel programma di Carlo Conti e Vanessa Incontrada Music Award.