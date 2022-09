Ballando con le stelle, clamoroso: Milly Carlucci in onda di notte per…

Slitta a dopo mezzanotte lo speciale di Techetecheté dedicato allo show condotto da Milly Carlucci

Andrà in onda domani sera, o meglio domani notte, la puntata speciale di Techetecheté dedicata a Ballando con le stelle, che vede la padrona di casa Milly Carlucci presentare uno per uno i nuovi concorrenti, ma anche tanti filmati tratti dai momenti più salienti delle edizioni del passato. L’appuntamento in questione, lo ricordiamo, sarebbe dovuto andare in onda nell’access prime time di Rai1 giovedì 8 settembre, ma il cambio di programmazione con gli speciali del TG1 dedicati alla morte della regina Elisabetta, mancata proprio quel giorno, ne hanno impedito la messa in onda. Pochi giorni dopo è iniziato Soliti Ignoti, dunque il programma non è più stato trasmesso: e da Davide Maggio scopriamo che la trasmissione sarà in video domani dopo la mezzanotte.

Ballando segreto: arriva un altro speciale sulla trasmissione condotta da Milly Carlucci

Non solo lo speciale Techetecheté ma anche ‘Ballando segreto’: per i telespettatori affezionati dello show, da oggi c’è infatti un’altra novità, ossia dei contenuti inediti disponibili su RaiPlay, che raccontano, come il titolo lascia intendere, i segreti del programma, in vista della nuova edizione che, lo ricordiamo, partirà tra due settimane esatte, sabato 8 ottobre. Da Davide Maggio scopriamo che i contenuti su RaiPlay sono video di backstage, in onda con due appuntamenti settimanali, per scoprire tutto ciò che accade a telecamere spente: le riunioni improvvise e mai rese note, la preparazione delle esibizioni, le paure dei concorrenti ma anche i timori dei maestri che li accompagnano in pista.

Ballando con le stelle 2022, prevista una terza novità: andrà in onda dopo la prima puntata

Infine, sempre dal sito citato nei due paragrafi precedenti apprendiamo che un ulteriore speciale del programma condotto da Milly Carlucci (del quale sono ormai noti gli abbinamenti concorrenti-maestri) verrà trasmesso lunedì 10 ottobre, quindi due giorni dopo la prima puntata, e non sarà altro che ‘highlights’ della serata inaugurale dello show: durerà pochi minuti e rivelerà com’è andato il primo incontro in sala delle stelle tra la conduttrice e i protagonisti di questa edizione.