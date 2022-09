Ballando con le stelle, l’avvertimento di Iva Zanicchi: “Critiche si, ma…”

“Accetto le critiche ma fino ad un certo punto”, Iva Zanicchi pronta a scendere in pista

Lunga intervista della cantante rilasciata ai microfoni de Il Mattino, in parte ripresa da Bubino Blog, che utilizziamo come fonte. Nell’intervista in questione l’artista ha parlato, tra le altre cose, della sua esperienza ormai prossima nel programma del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, in partenza l’8 ottobre prossimo, ribadendo quanto già detto in altre recenti interviste, ossia: “Potrei mandare a quel paese qualcuno, in modo scherzoso ovviamente, so che ci sono dei ruoli nel programma e vanno rispettati”.

Le critiche le accetto ma fino ad un certo punto

ha poi specificato, rivelando anche di aver perso 7 chili ultimamente perchè, su consiglio della Carlucci, si sta muovendo e sta camminando molto per tenersi in forma e prepararsi a scendere in pista.

Iva Zanicchi si espone in vista delle prossime elezioni: “Stimo Giorgia Meloni”

Ballando con le stelle a parte, la cantante è stata interpellata anche sul fronte politica, e in vista delle elezioni che chiameranno tutti noi alle urne tra dieci giorni esatti, ha asserito: “Stimo Giorgia Meloni, l’ho conosciuta, è una donna intelligente e coerente”.

La vedrei bene a capo del Governo, una donna non l’abbiamo ancora mai avuta e forse è ora di iniziare

ha dichiarato inoltre, parlando successivamente di Berlusconi, sul quale ha detto: “E’ sempre forte anche se il suo partito è un po’ in crisi, ma penso che queste elezioni gli daranno delle soddisfazioni”.

“A Ballando con le stelle farò quello che potrò”, la rivelazione della cantante

Tornando, invece, a Ballando, Iva Zanicchi ha annunciato che i concorrenti inizieranno le prove fra qualche giorno, esattamente lunedì 19 settembre. “L’unico ballo che conosco è il liscio. Danzare mi diverte molto, sono tranquilla, farò quello che potrò” ha affermato, mentre in un’altra intervista rilasciata nelle ultime settimane si è lasciata sfuggire quanto abbiamo riportato anche all’inizio di questo articolo, cioè che non esclude di mandare a quel paese qualcuno… dobbiamo aspettarci scintille con la giuria?