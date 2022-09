Ballando con le stelle: “C’è chi sospetta favoritismi” rivela Milly Carlucci

“Selvaggia Lucarelli non farà favoritismi”, il chiarimento della conduttrice di Ballando

Si avvicina la data d’esordio della nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1, le cui telecamere si accenderanno l’8 ottobre come da tradizione alle 20.35. E proprio in vista del ritorno in onda, la padrona di casa Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, nella quale ha parlato, tra le altre cose, della partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, che il pubblico del primo canale conosce bene perchè dal 2020 è nel cast fisso di E’ sempre mezzogiorno:

Qualcuno ipotizza favoritismi da parte di Selvaggia nei suoi confronti, ma io penso che lei, per non rischiare di essere considerata di parte, con lui sarà ancora più rigida

ha dichiarato Milly.

Milly Carlucci e la partecipazione di Marta Flavi a Ballando: “Non facciamo scempio delle carriere”

Sempre su Biagiarelli, la conduttrice di Ballando con le stelle ha spiegato che l’obiettivo della sua partecipazione è anche dimostrare che il suo legame sentimentale con Selvaggia Lucarelli non rappresenta una prigione per lui: “E’ come per i figli d’arte, tanti sono diventati famosi e bravi come i loro genitori” ha dichiarato, commentando subito dopo anche la partecipazione di Maria Flavi:

Ha deciso di buttarsi, sa che da noi non si fa scempio delle carriere e delle storie dei concorrenti.

“Noi siamo rispettosi e sensibili. Marta, poi, è uno dei volti più amati, soprattutto dalle donne, per via del suo famoso programma Agenzia Matrimoniale” ha spiegato successivamente, rivelando anche che la Flavi segue il programma fin dalla prima edizione, andata in onda nel 2005.

Anticipazioni Ballando con le stelle 2022: “Restyling nei maestri”, l’annuncio della conduttrice

Infine, parlando dei maestri che accompagneranno i vip sulla pista da ballo, Milly Carlucci (che nella medesima intervista è tornata a parlare del rapporto con Maria De Filippi, sua rivale in ascolti) ha spiegato che c’è stato un restyling dettato anche dalle caratteristiche dei concorrenti di quest’anno, i quali raccontano esperienze e storie nuove rispetto a quelle ascoltate in passato.