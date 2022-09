Milly Carlucci, nuova rivelazione sul suo rapporto con Maria De Filippi

“Stima e rispetto tra noi”, la rivelazione della conduttrice di Ballando sulla collega

Lunga intervista di Milly Carlucci rilasciata al settimanale Nuovo, il cui ultimo numero è uscito nelle edicole stamani. Nell’intervista in questione la conduttrice ha parlato, ovviamente, del ritorno in onda del suo seguitisismo show del sabato sera di Rai1, le cui telecamere di riaccenderanno l’8 ottobre, ma anche del rapporto con la ‘rivale’ Maria De Filippi, anche quest’anno, com’è accaduto spesse volte in passato, competitor del suo programma dato che va in onda contemporaneamente su Canale5 con Tu si que vales. “Tra me e lei c’è grande rispetto reciproco” ha asserito Milly, aggiungendo poi:

Stimo Maria sia come donna che come professionista.

La Carlucci ha inoltre sottolineato che la collega è riuscita ad imporsi in un ambiente che un tempo era prevalentemente maschile.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci felice: “Finalmente niente più regole ferree”

Rapporto con Maria De Filippi a parte, la conduttrice di Ballando nell’intervista si è detta anche molto felice perchè quest’anno non bisogna più rispettare le ferree regole delle ultime due stagioni dovute alla pandemia, come l’uso delle mascherine e la misurazione della temperatura al momento di entrare in studio.

C’è più libertà e allegria e le persone finalmente sono tornate a vivere

ha dichiarato in proposito, annunciando: “Non vedo l’ora di iniziare”. Nella chiacchierata ai microfoni del settimanale, Milly ha parlato anche dei suoi 45 anni di carriera, spiegando di non essere interessata molto a festeggiare ma di volersi concentrare di più sul suo lavoro.

“Quest’anno elementi inediti a Ballando con le stelle”, l’annuncio della conduttrice

Su ciò che vedremo in diretta su Rai1 tutti i sabati sera, come suddetto a partire dall’8 ottobre, Milly Carlucci ha parlato di “elementi inediti” sia per quanto riguarda il cast che i maestri di ballo, ma è tutto già noto ormai da tempo.

Qualche giorno fa peraltro, lo ricordiamo, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, assieme a gran parte del cast dell’edizione di Ballando con le stelle 2020, dove ha presentato ancora una volta i concorrenti e ha fatto una rivelazione parlando di miracolo…