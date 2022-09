Un altro domani cambia orario: Canale5 rimescola le soap per Barbara D’Urso

Terra Amara ed Un altro domani invertite: Canale5 cambia l’orario d’inizio delle sue soap

La mossa di Canale5 di trasmettere nei pomeriggi estivi Terra Amara si è rivelata vincente, infatti viaggia con una media superiore del 20% di share con picchi di più di 2 milioni di spettatori. Numeri importanti che hanno spinto la rete a cambiare più volte gli orari di messa in onda per combattere la concorrenza. Ed adesso che manca poco al ritorno in onda di Barbara D’Urso con Pomeriggio5, le carte in tavola verranno nuovamente rimescolate. Infatti, dal sito di DavideMaggio.it si apprende che sarà proprio la soap turca a fare da traino alla trasmissione delle conduttrice campana, invertendosi con Un altro domani, che inizierà prima. Dunque da lunedì 5 settembre la soap spagnola inizierà prima alle 14.45 circa per poi lasciare spazio alle 16:30 alla soap turca che a sua volta lancerà, forte del suo successo, Pomeriggio Cinque alle 17.25.

Barbara D’Urso torna in onda con Pomeriggio5, spunta un retroscena: ha chiesto di spostare le soap?

Il sito sopra menzionato ha aggiunto anche un curioso retroscena, pare infatti che sia stata proprio la conduttrice campana a chiedere ed ottenere la mossa del cambio di soap per essere trainata da Terra Amara e da tutto il suo successo. Sul sito infatti si legge:

“Pare sia stata la stessa conduttrice a caldeggiare fortemente questa mossa.”

In realtà, tuttavia, tale variazione è solo momentanea per consentire alla D’Urso (che di recente si è detta pronta a cambiare vita), che torna a sfidare La vita in diretta di Alberto Matano di partire agevolata negli ascolti, ma con il ritorno di Uomini e Donne ci saranno nuove variazioni. Terra Amara verrà sospesa fino alla conclusione di Una Vita mentre Pomeriggio Cinque sarà preceduto dalla soap spagnola Un altro domani.

Un altro domani non decolla negli ascolti: puntata di ieri ferma al 17.9% di share

La soap spagnola con protagoniste Julia e Carmen, qui le anticipazioni, ambientata ai giorni nostri e negli anni ’50 non sta ottenendo dei risultati straordinari. La puntata andata in onda ieri, mercoledì 31 agosto, è stata vista ha ottenuto 1.374.000 spettatori con il 17.9% contro il 21.9% di share di quella turca, ecco perché non si comprende la scelta di Canale5 di sospendere la messa in onda di quest’ultima e non la prima.