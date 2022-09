Barbara d’Urso docente alla IULM, professore chiarisce: “Perché l’ho voluta”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 14, 2022 , in Barbara D'Urso

Nicola Sorrentino interviene sull’approdo della conduttrice alla IULM: “L’ho voluta fortemente”

Giorni fa Barbara d’Urso nel corso del Festival della Tv tenutosi a Dogliani ha rivelato a tutti che è stata chiamata a ricoprire il ruolo di docente universitaria alla LUISS di Roma ed alla IULM di Milano. Proprio in quest’ultima università impartirà lezioni agli studenti del Master in Nutrizione e Cucina. A volerla fortemente è stato il professor Sorrentino, il quale ha voluto spiegare su Novella 2000 il motivo per cui ha deciso di affidarle questo compito:

“Si parlerà di comunicazione, benessere ed immagine, quindi chi più di Barbara ne può essere la prova vivente?”

Il professore, medico e nutrizionista ha poi svelato che la popolare conduttrice di Pomeriggio 5 è da sempre molto attenta al suo stile di vita. Proprio per tale ragione l’ha scelta convintamente: “E’ molto attenta al cibo, alle bevande, documentandosi tantissimo, per questo l’ho scelta…”

Barbara d’Urso professoressa alla IULM di Milano, il professore confessa: “Darà consigli pratici agli studenti”

Successivamente il giornalista del settimanale Novella 2000 ha chiesto al professore Nicola Sorrentino cosa racconterà e quale sarà nello specifico il ruolo della conduttrice alla IULM. Ed il medico nutrizionista ha subito dichiarato che la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, che ieri ha intervistato il figlio di Franco Terlizzi, porterà agli studenti la sua esperienza:

“Mi affiancherà durante la quarta lezione ‘Benessere e immagine’ portando tra gli studenti la sua esperienza e utili consigli pratici…”

Sempre sulla presentatrice partenopea ha colto la palla al balzo per rivelare che è assolutamente una vera salutista: “Non mangia carne, raramente si concede un bicchiere di vino e non mangia dolci…”

Il professore non ha il minimo dubbio: “La conduttrice sarà un esempio per gli studenti”

Il giornalista del magazine Novella 2000 ha poi chiesto a Nicola Sorrentino come pensa verrà accolta Barbara d’Urso dagli studenti della IULM. E Nicola Sorrentino non ha avuto il minimo dubbio nel dire che sarà accolta molto positivamente, oltre al fatto di credere fermamente che sarà per loro un vero e proprio esempio:

“Arriverà in classe per spiegare ai giovani studenti che iniziando subito a mangiare bene e fare attività fisica i risultati non mancheranno…”

Insomma i prossimi mesi per la d’Urso saranno davvero pregni di impegni tra la Tv, il teatro e anche l’università.