Barbara d’Urso riscopre una grande passione: “Dopo due anni si ricomincia”

Conduttrice di Pomeriggio Cinque torna a danzare: la lezione mostrata sui social

Sveglia con il sorgere del sole, Barbara d’Urso non ha perso tempo nemmeno stamattina! La conduttrice di Canale5, che ha sempre raccontato di amare alzarsi presto la mattina per godersi il silenzio della città, si è concessa una passeggiata in giardino, una controllata al nuovo cactus di casa e poi è partita per la sala prove.

“Dopo due anni si ricomincia”.

Queste le parole della stacanovista di casa Mediaset che ha deciso di riprendere le lezioni di danza, la sua più grande passione, dopo un periodo di stop. Una disciplina che praticava da piccola, interrotta dopo la morte della madre, e ripresa in età adulta. Segno che non c’è età per inseguire i propri sogni e che con impegno e determinazione si raggiungono tutti gli obiettivi. Su Instagram Stories la presentatrice ha mostrato le immagini del suo insegnante di danza che le spiegava i passi.



“Sei in forma, sempre bei piedi e belle gambe”, il commento dell’insegnante di danza di Barbara d’Urso

È iniziata con un’ora e mezza di danza la giornata della conduttrice partenopea che oggi pomeriggio sarà al timone del rotocalco di Canale5. Prima di tornare al lavoro a Pomeriggio 5 ha voluto però chiedere al suo insegnate di danza come l’ha trovata dopo due anni di stop.

“Maestro, la verità! Come mi hai trovata? La verità senza dire bugie!”.

Questa la domanda della presentatrice alla quale l’insegnante ha risposto: “Ti ho trovato veramente bene. Molto bene, in forma. Tutto il corpo ricorda i movimenti. Sempre bei piedi, belle gambe”. La stacanovista di casa Mediaset si è poi concessa una colazione a base di yogurt greco, mirtilli e frutta secca per recuperare le forze dopo le ore in palestra.

Conduttrice di Pomeriggio 5 emozionata: “Tutta Milano è in fermento”

Dopo aver raggiunto uno share record venerdì scorso (16 settembre) con il rotocalco di Canale5, giornata in cui era assente La vita in diretta per via dello speciale Tutti a scuola, Barbara d’Urso ha manifestato l’emozione per la partenza della fashion week a Milan. Nel suo ultimo post su Instagram, con un pranzo a base di salmone e melanzane, (visibile cliccando qui) ha infatti commentato: “Milano in fermento, inizia la fashion week! Due gocce di limone e via”.