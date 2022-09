Pomeriggio 5, colpo di scena: che share per Barbara d’Urso senza Matano!

Gli ascolti della puntata di Pomeriggio Cinque di ieri senza la concorrenza de La vita in diretta

E’ stato un pomeriggio anomalo quello di ieri, venerdì 16 settembre 2022, per Rai1, poiché al posto del programma condotto da Alberto Matano è stato trasmesso lo spettacolo Tutti a scuola, con la conduzione di Flavio Insinna e Roberta Rei, tradizionale appuntamento che inaugura in ogni stagione l’anno scolastico. A fare il pieno d’ascolti, senza l’agguerrita concorrenza del rotocalco del primo canale, è stata quindi Barbara d’Urso, il cui share ha sfiorato il 20% mentre i telespettatori sono saliti a più di 1milione e mezzo, come spieghiamo al dettaglio nel secondo paragrafo.

Barbara d’Urso vince la sfida degli ascolti: Pomeriggio 5 più seguito di Tutti a scuola

Da TvBlog, puntualissimo tutti i giorni nella pubblicazione dei dati auditel, scopriamo che la prima parte della trasmissione di Barbara d’Urso ieri è stata vista da 1milione 608mila telespettatori con quasi il 20% di share (nello specifico, 19.93%), mentre il blocco successivo, denominato ‘Elezioni’, ha avuto una media di 1milione 523mila telespettatori con il 17.6%. Ha avuto la meglio la conduttrice di Canale5 (che è apparsa provata per il dramma di una sua ospite) sul competitor, come suddetto Tutti a scuola, seguito invece da 1milione 109mila telespettatori con il 13.2% di share.

Ascolti Pomeriggio 5 e La vita in diretta: vittoria per Alberto Matano all’inizio della stagione

Fino all’altro ieri, invece, con La vita in diretta regolarmente in onda, a vincere la sfida degli ascolti tutti i pomeriggi è stato Alberto Matano, anche se Barbara d’Urso negli ultimi giorni si è avvicinata ai dati del competitor. Va detto, comunque, che la d’Urso è ripartita dopo quasi tre mesi nei quali Canale5 ha trasmesso film in replica nella sua fascia oraria, mentre la trasmissione di Rai1 non è mai andata in ferie poiché per l’intera estate è rimasta in onda pur avendo dei padroni di casa diversi. Chissà, comunque, se e come cambieranno le cose nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.