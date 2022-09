Barbara d’Urso sconvolta per una terribile notizia: “Non ci sono parole”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 7, 2022 , in Barbara D'Urso

Dramma della mamma Alba per la morte dei suoi figli, la conduttrice scioccata: “Non ci possono essere parole”

Ieri Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque ha intervistato la signora Alba, che purtroppo nel giro di pochi mesi ha perso entrambi i figli a causa dei pirati della strada. Una storia che ha colpito molto la popolare conduttrice, che anche su twitter non ha nascosto che dinanzi al dolore di questa madre non riesce a trovare le parole (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Davanti al dolore di questa madre, che ha perso due figli in due diversi incidenti a distanza di 8 mesi non ci possono essere parole…”

Barbara d’Urso dopo la morte dei figli della signora Alba non ha dubbi: “Servono pene certe”

La popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque, sempre in questo suo post su twitter in cui ha espresso la sua più totale solidarietà nei confronti della signora Alba che ha purtroppo perso due figli a causa dei pirati della strada, ha poi lanciato un appello allo Stato. Cosa ha detto? La presentatrice, che parlando di questa brutta notizia ieri in diretta ha quasi sfiorato le lacrime, ha chiesto che vengano applicate pene certe ed esemplari nei confronti di questi pirati della strada:

“Servono pene esemplari e giuste… Un abbraccio forte alla mamma…”

E anche i suoi numerosi follower si sono uniti a questo appello.

Davanti al dolore di questa madre, che ha perso due figli in due diversi incidenti a distanza di 8 mesi non ci possono essere parole. Servono pene esemplari e giuste… Un abbraccio forte alla mamma… #Pomeriggio5 pic.twitter.com/fB8w8NfNgW — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) September 6, 2022

Ascolti Pomeriggio Cinque, la conduttrice festeggia: “Nuovo record”

Nelle ultime ore Barbara d’Urso, dopo aver parlato di questa brutta faccenda, è tornata su twitter e instagram per commentare gli ascolti della puntata di ieri del suo rotocalco pomeridiano, che nella presentazione è stato seguito da 1 milione e 418 mila telespettatori e il 18.73% di share, mentre dalle 18 circa gli spettatori sono aumentati arrivando fino a quasi 1 milione e mezzo con il 17.53% di share. Dati Auditel che hanno reso felice la conduttrice partenopea, che su instagram ha parlato di record: “Anche ieri ascolti record…Grazie davvero…Col cuore…” E anche su twitter ha colto l’occasione per ringraziare gli spettatori a casa che ormai da 15 anni seguono il suo programma con grande affetto.