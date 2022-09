Beautiful, anticipazioni americane: Deacon scopre una verità inquietante

Negli episodi americani Sheila finge di essere morta e inganna Deacon

Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo nonostante vada in onda da 35 anni ormai. Gli sceneggiatori riescono a stupire i fan della soap con continui colpi di scena. L’ultimo riguarda Sheila Carter. Nelle puntate americane Sheila riuscirà a evitare l’arresto grazie a Deacon che deciderà di aiutarla per l’ultima volta. A un certo punto il detective Sanchez informerà i Forrester della morte della perfida donna. La polizia riuscirà a rintracciare la sua auto e scoprirà che la Carter è stata sbranata da un orso. I Forrester avanzeranno qualche dubbio, temono sia l’ennesima messinscena, ma quando la polizia dirà loro di aver trovato il dito medio del piede di Sheila si rassereneranno. In realtà l’ex moglie di Eric Forrester non è morta. Camufferà la sua vera identità con parrucca e protesi e sedurrà Deacon.

Beautiful, trame straniere: Sharpe finisce a letto con Sheila ma non sa che è lei

Le anticipazioni americane della soap di Canale5 rivelano che Deacon, rimorchiato da Sheila a Il Giardino, la porterà a casa sua e finirà a letto con lei. Solo il giorno dopo, notando il dito mancante del piede, capirà che la donna accanto a lui è Sheila Carter! Sharpe andrà nel panico quando l’agente addetto a controllarlo busserà alla sua porta e intimerà a Sheila di nascondersi in bagno. Andato via il poliziotto, la Carter spiegherà a Deacon di non voler andare via da Los Angeles per stare vicina a Finn e al nipotino Hayes. Per convincere l’uomo a farla rimanere a casa sua, la Carter gli offrirà un’ingente somma di denaro.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: il clamoroso addio di Quinn

Negli ultimi giorni ha fatto scalpore tra i fan della soap americana la notizia dell’addio di Quinn. Rena Sofer ha deciso di abbandonare la soap perché gli sceneggiatori le avevano offerto di rimanere in recurring ossia come personaggio secondario che compare di tanto in tanto. Negli Stati Uniti l’ultima puntata con Quinn è andata in onda il 29 agosto. L’ex moglie di Eric ha festeggiato la ritrovata serenità con Carter!