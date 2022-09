Beautiful, addio polemico dell’attrice di Quinn: “Ecco perché lascio la soap”

Rena Sofer lascia la soap americana tra le polemiche: “Credo di meritare di più”

Tempi duri per Quinn Fuller: nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in questi giorni Eric ha deciso di troncare con lei dopo aver scoperto che l’ha tradito con Carter! Nelle puntate americane, invece, l’ex moglie del patriarca della famiglia Forrester è uscita definitivamente di scena nell’episodio del 29 agosto. L’addio improvviso dell’attrice ha lasciato senza parole i suoi fan. Rena Sofer ha spiegato perché ha deciso di lasciare la famosa soap americana in un’intervista podcast con Soap Opera Diegst riportata su TvSoap.it:

“In pratica mi hanno detto che non avevano idea di cosa sarebbe successo a Quinn chiedendomi di passare in recurring. A quel punto mi è stato chiaro che non avevano piani per il mio personaggio ed è stato facile decidere. Credo di meritare di più che restare seduta ad aspettare che a loro vengano idee”.

L’attrice di Quinn esclude di tornare a Beautiful: “Voglio andare avanti”

Rena Sofer ha rifiutato l’offerta della produzione di passare in “recurring”. Un personaggio “recurring” o personaggio secondario appare di tanto in tanto durante la serie. Spesso interpreta un ruolo importante in più di un episodio. Appare meno spesso dei personaggi regolari ma più frequentemente delle guest star. L’attrice che interpreta Quinn ha sempre avuto un ruolo da protagonista in Beautiful, è normale quindi che abbia deciso di abbandonare e non ha nessuna intenzione di tornare. Dice a riguardo:

“Già è difficile restare in una soap quando non hai una storia, tornare come ricorrente in uno show in cui sei stato ogni giorno un giocatore attivo non è fattibile per me. Non è la direzione che voglio prendere, voglio andare avanti nello spaventoso ignoto”.

Rena Sofer confessa: “Avevo già deciso che sarebbe stato il mio ultimo contratto”

L’attrice di Quinn sa di essere stata fortunata perché ha lavorato in una soap che le ha permesso di crescere sua figlia in tutta serenità ma aveva già deciso di lasciare Beautiful: “Avevo già deciso che sarebbe stato il mio ultimo contratto e quando si è conclusa la storyline di Quinn e Carter ho capito che era il momento giusto”. Intanto l’attore di Finn ha raccontato il suo dramma.