Beautiful, il dramma dell’attore di Finn: “Momenti di tensione e paura”

Beautiful, Tanner Novlan svela la paura durante la nascita del figlio: “C’erano problemi”

Nella soap statunitense Tanner Novlan impersona il dottor Finn che nelle puntate già andate in onda è diventato padre e questa splendida gioia l’attore l’ha provata anche nella vita ma purtroppo non tutto è stato rose e fiori. L’attore, infatti, in una breve interviste concessa al settimanale TvMia, ha raccontato che il piccolo è nato con sette settimane di anticipo con un cesareo d’urgenza perché c’erano dei problemi. L’attore ricorda il dramma passato:

“In quei momenti di paura e tensione io e Kayla abbiamo cercato di farci forza a vicenda, siamo rimasti sempre vicini e abbiamo affrontato tutto insieme.”

Per fortuna nonostante lo shock iniziale e la paura tutto è andato per il meglio ed adesso la madre ed il figlio Jones, stanno bene, anche se il piccolo ha dovuto ricorrere alla terapia intensiva.

L’attore di Finn di Beautiful a cuore aperto sulla vita privata: “Ho una speranza per i mie figli”

Tanner Novlan e la moglie Kayla Ewell sono sposati da alcuni anni ed hanno già una figlia, Poppy di 3 anni. La piccola ha potuto vedere il fratellino solo attraverso delle videochiamate e l’attore della soap trasmessa da Canale5, sempre nella breve intervista concessa a TvMia, ha rivelato di avere una speranza per i suoi figli:

“Poppy non fa altro che parlare di tutte le cose che vuole fare con lui, speriamo che questo entusiasmo resti e la aiuti a non essere gelosa mentre cresceranno insieme.”

Insomma, adesso che la situazioni fortunatamente si sta sistemando per il piccolo Jones l’attore è al settimo cielo per la bella famiglia costruita.

Beautiful, Tanner Novlan fa una rivelazione su Jacqueline McInnes Wood: “Abbiamo molto in comune”

Le nuove puntate di Beautiful continuano ad andare in onda tutti i giorni dalle 13.40 circa su Canale5 ed al centro delle trame c’è anche la storia d’amore tra Finn e Steffy, tra i due infatti succederà di tutto. L’attore, in una recente intervista, ha parlato della sua collega di set facendo una rivelazione: “Abbiamo molto in comune: siamo canadesi, abbiamo bimbi piccoli e amiamo lo sport”.