Belen Rodriguez commette un errore: “Sono nera, questo succede quando…”

“Questo succede quando una si fa la tinta da sola, sono nera”, le amare parole della conduttrice

Mentre la nuova edizione di Tu si que vales è ai blocchi di partenza, Belen Rodriguez ha deciso di farsi bella ma qualcosa è andato storto. La conduttrice ha infatti svelato nelle sue storie su Instagram:

“Sono nera, questo succede quando uno si fa la tinta da sola”.

Il tutto ovviamente è stato accompagnato da un sorriso e la showgirl, nonostante la tinta sbagliata, è apparsa comunque bellissima sui social, ritrovando un colore bruno perfetto sulla sua pelle abbronzata. Intanto la bella argentina sta trascorrendo queste ultime settimane di vacanze nella villa di Albarella, affittata proprio per trascorrere l’estate in totale relax con la famiglia e il compagno Stefano De Martino. Un amore quello dei due conduttori che prosegue a gonfie vele e questa volta sembrerebbe essere destinato al “per sempre”.



Belen Rodriguez vive un’estate da sogno, la confessione: “Sono felice”

L’amore ritrovato per Stefano De Martino ha dato una nuova energia alla showgirl che appare serena e rilassata sui social pronta per tornare al timone di Tu si que vales a partire dal 17 settembre accompagnata da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti in giuria. In questi giorni il gossip sulla coppia dell’estate si è scatenato, tanto da far pensare che la showgirl sia di nuovo in dolce attesa. Non sono mancati anche i rumors legati all’amicizia speciale nata tra l’ex ballerino di Amici e la conduttrice Andrea Delogu con a quale ha condotto i Tim Summer Hits. Ad allontanare le voci di corridoio ci ha pensato la stessa argentina, commentando in un post su Instagram: “Sono felice”, segno che l’amore per l’ex marito non si è spento e tutto procede a gonfie vele tra loro.

Conduttrice pazza della figlia Luna: il buongiorno speciale scatena i fans

Non perde occasione la bella Belen per dedicare il tempo ai suoi figli: Santiago e Luna. Proprio loro sono i soggetti preferiti delle sue Instagram Stories. Pochi minuti fa la modella ha voluto dare il buongiorno ai suoi followers in modo speciale, mostrando il risveglio accanto alla piccola di casa e i giochi in giardino con lei. Un immagine di famiglia tenera, da incorniciare che ha fatto impazzire di gioia i fans della showgirl.