Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? La sua risposta chiarisce tutto

La showgirl argentina aspetta il terzo figlio? Lei fa finalmente chiarezza

Belen Rodriguez è tornata recentemente in Tv alla guida della nuova edizione di Tu si que vales. Al suo fianco ci sono sempre Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. E’ noto che la popolare soubrette argentina è anche molto attiva sui social. E proprio in queste ultime ore ha scambiato quattro chiacchiere con i suoi tantissimi follower, che ovviamente hanno subito colto la palla al balzo per chiederle le cose più disparate. Nei commenti sottostanti ad uno dei suoi ultimi post c’è chi le ha chiesto se è vero che aspetta un terzo figlio da Stefano De Martino, come d’altronde hanno riportato diversi rumor circolati online. Belen ha però subito tagliato corto, dando una risposta che ha lasciato davvero poco spazio a fantasiose interpretazioni: “Ahahahah no!” Quindi per chi la volesse vedere mamma per la terza volta dovrà ancora aspettare un po’.

Belen Rodriguez felice al fianco del popolare conduttore: “L’amore mi fa brillare”

Un altro follower su instagram ha fatto notare alla soubrette argentina di vederla particolarmente radiosa, soprattutto quando è al fianco di Stefano De Martino, il quale è tornato in Tv proprio ieri registrando ascolti molto buoni con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. E la showgirl, con estrema schiettezza, ha subito risposto che è vero perchè solitamente l’amore fa brillare: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare…” Ed in effetti dopo tanto tempo ha finalmente ritrovato il sorriso.

Hater contro la soubrette argentina, che risponde per le rime: “Mi dispiace molto per te”

Purtroppo si deve segnalare che tra i tanti commenti c’è anche chi non ha speso parole al miele nei suoi confronti: “Hai una bocca oscena…Ma tua madre non ha una vita sua? Sta sempre in mezzo?” Tuttavia Belen Rodriguez, il cui ex compagno è tornato a parlare della loro rottura, non si è scomposta più di tanto zittendolo con grande eleganza: “Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu…” Post apprezzatissimo dai suoi tanti fan, che hanno subito messo migliaia di like.