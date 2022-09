Belen Rodriguez, inconveniente con il figlio: “Abbiamo un grande problema”

Conduttrice svela un segreto sul figlio: ecco cosa succede ogni domenica sera

Riesce a destreggiarsi abilmente tra lavoro e vita privata Belen Rodriguez che dedica tutto il suo tempo libero al piccolo Santiago, avuto da Stefano De Martino, e a Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese. Confermata per il secondo anno consecutivo a Le Iene e salda al timone di Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale5, la bella argentina in questi giorni è stata molto impegnata anche con la settimana della moda a Milano e sui social ha mostrato il dietro le quinte delle sfilate. In queste ore però ha voluto condividere su Instagram Stories un momento intimo con il figlio Santiago, mostrandosi nel suo lettone con il piccolo. La showgirl ha spiegato con queste parole cosa è accaduto in casa:

“Allora abbiamo un grande problema non lo so se capita anche a voi mamme, ma i figli la domenica, per andare a scuola lunedì molto presto, non si addormentano”.

Insomma il piccolo di casa a quanto pare non aveva alcuna intenzione di andare a dormire e mamma Belen non ci ha pensato due volte per sgridarlo (bonariamente).



Belen Rodriguez riprende il figlio: “Ora voglio che ci metti la faccia”

La bella argentina ha mostrato poi il figlio Santiago, accanto a lei nel lettone. Il piccolo inizialmente ha fatto finta di dormire, poi, esortato dalla madre, ha mostrato la sua faccia vispa e sorridente, quella di un bambino di nove anni con poca voglia di andare a dormire. “Dai un volto a questa faccia”, ha chiesto al bambino una Belen decisamente divertita che non è riuscita a essere dura con lui. La mattina però fortunatamente è iniziata alla buonora per la conduttrice di Tu si que vales e Le Iene che ha mostrato la colazione energetica e svelato i suoi impegni professionali.

Belen Rodriguez instancabile: mattinata ricca di sorprese dopo un fine settimana frenetico

Protagonista della sfilata di Giorgio Armani nel corso del weekend, insieme alla collega Michelle Hunziker, questa mattina la bella argentina si è svegliata presto per girare un nuovo sport per un noto marchio. La compagna di Stefano De Martino ha mostrato il dietro le quinte e la macchina organizzativa che c’è dietro a uno spot, pronta per trucco e parrucco. Intanto in queste ore il suo ex, Antonino Spinalbese, ha rotto il silenzio sulla loro storia.