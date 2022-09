Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin 1 e 2 ottobre: arriva Belen Rodriguez

Belen Rodriguez torna da Silvia Toffanin: il periodo d’oro tra amore e lavoro

Mancano ormai pochissimi giorni al weekend e si avvicinano dunque le nuove puntate del programma di Canale5, leader in ascolti per la fascia pomeridiana del weekend. Per quanto riguarda gli ospiti di Verissimo di domenica 2 ottobre ci sarà un ritorno molto gradito dal pubblico della rete. Infatti Belen è ormai un volto frequente della trasmissione e molto amica della Toffanin. La showgirl argentina racconterà il suo attuale periodo d’oro, tra l’amore ritrovato per Stefano De Martino e il lavoro tra Tu si que vales e Le Iene, quest’ultimo in onda a breve. Non mancherà poi l’amore per i suoi figli, Santiago e Luna Marì, con il papà di quest’ultima che sta vivendo l’esperienza del Grande Fratello Vip.

Gli ospiti di Verissimo sabato 1 ottobre: risate assicurate con una coppia mamma e figlio

Per quanto riguarda invece la puntata di sabato arriveranno nello studio di Canale5 diverse coppie, professionali e familiari. Ci sarà infatti quella formata da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, mamma e figlio, recentemente concorrenti de L’Isola dei Famosi. I due sono uno spasso sui social e raccolgono tantissimi fan. Spazio poi a Federica Panicucci e Francesco Vecchi, i conduttori di Mattino 5 che dal lunedì al venerdì informano il pubblico tra cronaca, attualità e spettacolo. E ancora, ci sarà Alena Seredova, che racconterà le ultime novità della sua vita, e molti altri.

Due grandi donne da Silvia Toffanin: parata di ospiti per il prossimo weekend

Tornato in onda da appena due settimane Verissimo sta facendo il botto di ascolti superando ampiamente i programmi concorrenti del sabato e della domenica, ItaliaSì e Da noi a ruota libera, e i rispettivi conduttori, Marco Liorni e Francesca Fialdini. Riuscirà la conduttrice di Canale5 a portare a casa ottimi risultati anche nel weekend che sta per arrivare? Quel che è certo è la lunga lista di ospiti che sabato 1 e domenica 2 ottobre arriveranno in studio. Oltre a quelli già citati ci saranno anche Arisa, tornata ad Amici come professoressa, e Vanessa Incontrada, che da lunedì tornerà a Striscia la notizia. Spazio, infine, ad Anthony Delon.