Bella Ma’ al via, Pierluigi Diaco: “Successa una cosa che non ho mai raccontato”

Pierluigi Diaco svela come ha scelto la band del programma di Rai2

Domani, alle 15:15, Pierluigi Diaco debutterà su Rai2 con un nuovo programma Bella Ma’. E’ il quarto format prodotto dal conduttore dopo Io e te, Io e te di notte e Ti sento. In questi giorni alle 14 per cinque minuti sono andati in onda i casting del programma, il 9 settembre è stato trasmesso uno speciale di 45 minuti che ha raccontato i mesi di preparazione. Diaco a gennaio è andato davanti a un liceo e ha fatto un sondaggio per scegliere il titolo della trasmissione: Bella Ma’ ha vinto su Scialla Ma’. Rivela il presentatore al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“E’ successa anche un’altra cosa che non ho mai raccontato: in quell’occasione nessuno dei ragazzi mi ha riconosciuto, tranne uno che grazie a sua nonna mi aveva visto in tv. Mi ha detto che aveva una band con altri quattro studenti. Così una sera sono andati a sentirli e li ho presi! Saranno la band ufficiale del programma”.

Bella Ma’ da domani su Rai2: ecco come sarà strutturata ogni puntata

Pierluigi Diaco, che durante i casting ha perso la pazienza con un ragazzo, ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni come saranno strutturate le puntate del nuovo programma di Rai2:

“Apriremo con il quiz diviso in tre manche. Nella seconda parte ci sarà un ospite con un’intervista corale. Infine ci sarà l’arena dove tratteremo un tema che metterà a confronto le diverse generazioni”.

Ci saranno degli esperti che aiuteranno la discussione. Il cast è fisso: ci saranno 20 concorrenti e 30 opinionisti, più i 5 ragazzi della band e l’ospite. Saranno circa 60 persone fisse.

Il conduttore rivela cosa si aspetta dal programma: “Di crescere professionalmente e umanamente”

In ogni puntata di Bella Ma’ ci sarà anche una gara sull’eloquio. Ogni settimana qualcuno lascerà il posto a una riserva. Ma cosa si aspetta Pierluigi Diaco da questa nuova avventura? “Di crescere professionalmente e umanamente e mi auguro che questo grande lavoro, iniziato 3 anni fa con i miei autori, possa diventare un laboratorio di idee al servizio della Rai”. L’appuntamento con Bella Ma’ è dal lunedì al venerdì alle 15:15 su Rai2.