Belve, Francesca Fagnani riparte con una donna vicina a Maria De Filippi: è…

Alessandra Celentano sarà tra gli ospiti di Belve: gran colpo per il programma

Da pochi giorni è sbocciata la nuova stagione televisiva con molti dei programmi storici che hanno fatto nuovamente capolinea sul piccolo schermo. Tra i format tanto attesi e che ancora sono in attesa del ritorno c’è sicuramente Belve di Francesca Fagnani. Nel corso della passata edizione il programma ha raccolto numeri veramente importanti, anche grazie ai sensazionali colpi messi a segno in termini di ospiti. E per la nuova edizione non mancheranno le sorprese e i super nomi, visto che come riportato dal sempre ben informato DavideMaggio troveremo Alessandra Celentano tra gli ospiti della Fagnani che si racconteranno a ruota libera. La coreografa ed insegnante di danza, uno dei punti fermi del talent di Maria De Filippi Amici, sarà tra le protagoniste del nuovo ciclo di puntate di Belve, che farà il suo ritorno a novembre in seconda serata su Rai 2, la stessa rete che nel lontano 2014 la convinse a prendere parte al fortunato format Pechino Express.

Il ritorno di Belve dopo il gran successo raccolto

Essere intervistati da Francesca Fagnani a Belve è più di un semplice racconto. Nella passata edizione il pubblico di Rai2 ha assistito a grandissime ospitate, che in qualche modo hanno segnato la storia della stagione televisiva. Da Rita Rusic e i racconti su Benigni fino alle forti interviste di Elettra Lamborghini e Valeria Marini che ha confessato l’aborto, grandi rivelazioni che hanno permesso alla presentatrice del secondo canale di far volare il programma, ovviamente confermato in pompa magna. E anche quest’anno ne vedremo delle belle.

Alessandra Celentano raddoppia in tv

L’intervista che Alessandra Celentano rilascerà nella trasmissione Belve sarà a modo suo un evento. Intanto un altro modo di rivedere sul piccolo schermo la nipote del Molleggiato, che sarà ancora una volta dietro la cattedra di Amici di Maria De Filippi, ruolo che ormai niente e nessuno sembra in grado di intaccare. La coreografa, che recentemente ha fatto i conti con una drammatica fake news su Adriano Celentano, per la gioia dei fan riprenderà il posto al fianco della conduttrice Mediaset e dei suoi compagni di viaggio nel talent del quinto canale.