Can Yaman, grande emozione sul set di Viola come il mare: “Ho conosciuto…”

L’attore di Viola come il mare ha conosciuto la nonna della collega: “Mi ha regalato una copertina”

Intervista super emozionante oggi a Verissimo per Can Yaman e Francesca Chillemi giunti come ospiti per presentare la nuova fiction di Canale5 in partenza venerdì 30 settembre. L’attrice ha da poco perso la sua adorata nonna con la quale era legatissima ed ha parlato di lei durante la puntata. “Io l’ho conosciuta” ha svelato l’attore lasciando stupita la conduttrice. La Chillemi ha dunque raccontato che mentre i due giravano a Palermo sua nonna è stata poco bene. Così una mattina presto lei, Can e altri due colleghi si sono messi in macchina per raggiungere Barcellona Pozzo di Gotto, località siciliana d’origine della Chillemi.

“Mi ha regalato anche una copertina”

ha poi aggiunto l’attore turco. Francesca ha spiegato che la nonna fino all’ultimo giorno ha lavorato a maglia.

Can Yaman presenta il suo nuovo personaggio: “Volevo da sempre il ruolo di un poliziotto”

I mesi passati in Italia per l’attore sono stati molto emozionanti e punto di partenza per grandi progetti. In primis c’è sicuramente Viola come il mare che lo vedrà protagonista di una serie tv per lui straniera e recitando per la prima volta interamente in italiano. Can interpreta l’Ispettore Capo Francesco Demir, che dirige un Commissariato a Palermo. E proprio su questo ruolo l’attore ha detto:

“Lo volevo da sempre e mi è capitato qua in Italia ed è stato speciale. E’ un personaggio scritto bene, che ha sempre la battuta pronta ma è serio sul lavoro”.

L’attore, che è pronto a lasciare l’Italia per una serie tv nuova da girare, ha aggiunto che quella di Canale5 è una serie romantica, in stile commedia ma anche poliziesca.

Gag tra gli attori di Viola come il mare: “E’ delicata”

Sul set della fiction tra Can Yaman e Francesca Chillemi, che si è commossa, è nata una bellissima amicizia. I personaggi della loro serie tv, Viola Vitale e Francesco Demir, non faranno altro che punzecchiarsi ma anche nella realtà i due non sono da meno. Nel corso dell’intervista di Verissimo i due hanno avuto piccoli battibecchi. Ad esempio la Chillemi si è emozionata spesso e l’attore non faceva che passarle fazzoletti. “E’ delicata” ha detto scherzando. Lei invece ha aggiunto: “Gli piace mettermi in difficoltà. E’ la cosa che gli riesce meglio”. Grande rispetto, invece, ha avuto Can durante il momento legato alla nonna confessando di non voler in alcun modo essere inopportuno.