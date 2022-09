Can Yaman incassa un brutto colpo: “Un progetto al momento è in stallo”

“Il remake di Sandokan è al momento in stallo”, la rivelazione del noto attore

Tornerà protagonista domani sera con la serie tv Viola come il mare Can Yaman che ha rotto il silenzio in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’attore, che presto sarà protagonista anche della serie El turco, ha svelato sul remake di Sandokan di cui si era molto parlato lo scorso anno:

“Il progetto è al momento in stallo”.

In Italia però ha trovato un Paese che lo ama e offerte di lavoro che lo hanno portato a prendere casa a Roma. L’artista in questi mesi ha anche cambiato abitazione e, nella fiction con protagonista Francesca Chillemi, si è messo in gioco per la prima volta recitando in lingua italiana. Intanto le sue soap girate in Turchia stanno facendo il giro del mondo conquistando un pubblico sempre più ampio.



Can Yaman pronto per la nuova fiction di Canale5: “Spero che il risultato dimostri il grande lavoro che ho fatto”

Vestire i panni di Francesco Demir in Viola come il mare è stata una grande sfida per l’attore turco. Non solo perchè per la prima volta ha interpretato un poliziotto, ma anche perchè ha potuto recitare in italiano. Per prepararsi al ruolo si è fatto seguire da un dialogue coach:

“Ho imparato a pronunciare modi di dire, frasi tecniche. Spero che il risultato dimostri il grande lavoro che ho fatto”.

L’attore ha ammesso di essere un perfezionista e ha sottolineato di aver trovato una bella intesa con Francesca Chillemi, che ha raccontato un retroscena, un feeling che è stato immortalato dai paparazzi durante le riprese della fiction di Canale5 tanto da innescare la macchina del gossip. Al momento però il bel turco sarebbe single.

Viola come il mare, attore protagonista svela: “Demir ha paura di innamorarsi, io no”

A differenza del suo personaggio nella serie tv di Canale5 però, Can Yaman è un uomo sicuro di se e pronto a buttarsi in amore. “Demir come me è ironico, ha la battuta pronta con le donne” ha raccontato, svelando poi: “La differenza è che lui ha paura di innamorarsi, io no”. L’attore ha raccontato che nella vita fa tutto “con passione, amore e con il cuore”.