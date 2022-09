Francesca Chillemi e Can Yaman, retroscena dal set: “Ecco cos’è successo”

Viola come il mare, parlano i protagonisti: “L’affetto della gente ci ha travolti”

Finalmente ci siamo: venerdì 30 settembre debutta su Canale 5 una delle fiction più attese dell’anno, Viola come il mare. I protagonisti sono Can Yaman e Francesca Chillemi nei panni rispettivamente di Francesco Demir e Viola Vitale. Il primo è un ispettore di polizia, la seconda una giornalista di cronaca nera con la sinestesia, una particolare condizione neurologica che fa si che lei veda la rabbia, la paura, il dolore delle persone attraverso i colori. I due attori, intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, hanno svelato cos’è successo sul set: “L’affetto della gente ci ha travolti. Ogni giorno sul set ci accoglievano con sorrisi, tanti regali e cose buone da mangiare”. Rivela Can Yaman: “Con tutto il cast e la troupe abitavamo in un albergo in pieno centro. Capitava di studiare i copioni tutti nella stessa stanza in allegria, di giocare a pallone”.

Can Yaman e Francesca Chillemi svelano cos’hanno imparato dai loro personaggi

Il divo turco, nonostante l’appostamento dei fan sotto il suo balcone, dice di essere riuscito a fare qualche “monelleria” e anche un tuffo in mare. L’attrice di Che Dio ci aiuti è andata spesso nella palestra dell’hotel. Francesca Chillemi dice del suo personaggio: “Da Viola ho imparato il valore dell’empatia e quanto è importante ascoltare e accogliere gli altri, senza giudicare e senza pregiudizi”. L’attore di Daydreamer-Le ali del sogno confessa: “Il mio Demir è serio, concentrato, disciplinato. In questo mi somiglia perché ho dato il massimo per recitare in italiano”.

I due attori di Viola come il mare pronti per altri progetti: ecco quali

I due protagonisti di Viola come il mare sono già pronti per altri progetti. Francesca Chillemi sarà sul set di Che Dio ci aiuti 7 fino a dicembre, poi vorrebbe fare un viaggio con la sua famiglia. Can Yaman (che ha parlato di un grande dolore), invece, è in Ungheria per girare la serie di Disney+ “El turco” in attesa di Sandokan. Ma ora l’attesa è tutta per la fiction Viola come il mare che debutterà su Canale5 venerdì 30 settembre alle 21:30 circa.