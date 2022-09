Carolyn Smith e le sue immagini della malattia: “Non guardate se volete”

La giurata di Ballando con le stelle 2022 a cuore aperto: “Mi ha aiutato nella mia malattia”

Mancano ormai un paio di settimane all’inizio della nuova edizione dello show di Milly Carlucci e salda al suo posto ci sarà anche la presidente di giuria. Tuttavia, in queste ore Carolyn Smith ha fatto una triste confessione sul tumore con cui combatte da anni raccontando a tutti coloro che la seguono su Instagram:

“Ecco finalmente ho tolto il port che mi ha accompagnato per più di 4 anni e mezzo. Ultime 2 foto, se non volete guardare è l’amica che mi ha aiutato il mio percorso oncologico. Mi sono affezionata ma devo ammettere che non mi dispiace che faccio questa separazione in comune.”

E nella foto in questione ha appunto mostrato il port, dispositivo impiantabile per accesso venoso che può essere usato per fare iniezioni endovenose senza più necessità di cercare la vena.

Carolyn Smith e la battaglia contro il tumore: “Devo stare attenta”

La giurata di Ballando con le stelle 2022, che di recente si è sfogata a Storie Italiane da anni combatte contro un tumore al seno e la sua battaglia l’ha raccontata sui social e non solo cercando di infondere in chi la segue o si trova nelle sue stesse situazioni grinta ed ottimismo, diventando un esempio da seguire. Inoltre, la Smith ha sempre aggiornato sulle sue informazioni di salute e, sempre nel post sui social, ha ammesso:

“Devo stare attenta a non fare sforzi con la destra. Fra 2 mese affrontiamo il risultato del PET e TAC. Così vediamo se devo fare qualche trattamento o no. Odio non sapere se sono ancora in cura o no. Ma anche questo affrontiamo a novembre!”

Ballando 2022, la giurata è pronta e carica: “Devo concentrarmi”

Il post di Carolyn Smith è qui disponibile, nel frattempo la giurata dopo aver rivelato di aver fatto pulizia nella sua vita non solo sulle cose ma anche sulle persone che lei stessa definisce ‘tossiche’ ha concluso: “Devo concertarmi per Ballando. Fra poco riprendendo l’attività social che per scelta ho fatto un po’ di vacanza per pensare alla mia vita e famigliari.” L’appuntamento con lo show di Rai1, infatti, è per venerdì 8 ottobre in prima serata.