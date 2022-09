Carolyn Smith si lascia andare, parole toccanti: “Non vivete nel rimorso…”

Protagonista di Ballando con le stelle lancia un messaggio: “Non vivete nel rimorso, il tempo è prezioso”

Tornerà a vestire i panni di presidente di giuria nel talent condotto da Milly Carlucci, Carolyn Smith. La coreografa, emozionata per il ritorno sul piccolo schermo, da sabato 8 ottobre, ha già iniziato a prepararsi a partire dai look che sfoggerà in puntata. Ha voluto però anche lanciare un messaggio importante a quanti la seguono sui social sottolineando la necessità di non sprecare nessuna occasione nella vita perchè il tempo non torna mai indietro. Su Instagram ha infatti postato questo messaggio in occasione di un corso di formazione tenuto da lei, quattro giorni all’insegna della creatività e dell’armonia:

“È impossibile fermarmi! Ho tante cose ancora da fare nella mia vita e non perdo un attimo. Il tempo è prezioso!”.

La protagonista del sabato sera di Rai1 ha poi voluto sottolineare:

“Non sprecate il tempo, non si può comprare, non vivete nel rimorso, vivete pieni di vita e gratitudine ogni momento, sia nel bene che nei momenti bui”.

“Non sappiamo quanto tempo abbiamo, usiamolo bene”, le parole toccanti di Carolyn Smith

In attesa di tornare come presidente di giuria nella nuova edizione di Ballando con le stelle, la coreografa, che da anni lotta contro il cancro, ha voluto sottolineare l’importanza di non lasciare nulla di intentato nella vita. “Il tempo è stato prestato a noi con condizione implicita (che per me è esplicita): non sappiamo quanto tempo abbiamo. Usiamolo bene! Apprezziamolo”. Ha invitato poi i suoi numerosi followers su Instagram a non esitare e non aspettare nel far qualcosa perchè le opportunità vanno colte subito e quel momento potrebbe non tornare più.

Ballando con le stelle nuova edizione: due famosi conduttori saranno ballerini per una notte?

Intanto lo scorso 10 settembre Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno colto l’occasione per lanciare la prossima edizione del talent di Rai1, dando spazio agli insegnanti dello show che si sono esibiti sulle note del Maneskin. Questo ha portato Milly Carlucci, sulla quale ha rotto il silenzio Antonella Clerici di recente svelando un retroscena inaspettato, a ringraziare i colleghi e a lanciare un invito esplicito su Instagram: “Vi aspettiamo come ballerini per una notte”. Accoglieranno l’invito? Intanto l’amo è stato lanciato.