C’è posta per te 2023: il nuovo postino è un ex volto di Uomini e Donne

Il nuovo postino del noto programma si presenta: ecco chi è e dove l’abbiamo visto

Oltre a ritorno di Amici, Uomini e Donne, e Tu si que vales su Canale 5, tornerà a fare compagnia al pubblico anche il programma C’è posta per te. E’ in arrivo una novità sulla nuova stagione della trasmissione, che ha lo scopo di organizzare incontri a sorpresa attraverso dei messaggi che vengono recapitati da postini speciali. A proposito di ciò, su Wittytv.it è stato presentato attraverso un filmato il nuovo postino Giovanni Vescovo, che si è presentato con queste parole: “Vengo da Treviso, ho 29 anni”. Non si tratta affatto di un volto nuovo, dato che è un ex corteggiatore del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.



Un ex corteggiatore di U&D approda nella storica trasmissione: il benvenuto dai colleghi

Da poco è iniziata la nuova stagione televisiva e tutti i programmi sono pronti a ripartire: tra questi c’è anche C’è posta per te, la storica trasmissione che vede al timone la moglie di Maurizio Costanzo. La redazione mentre è alla ricerca di nuove storie in grado di trasmettere emozioni agli spettatori, ha annunciato il nuovo postino attraverso un video in cui il diretto interessato come di consueto è munito di bicicletta, indossa la classica divisa blu, e la borsa di pelle contenente l’invito. Si tratta di Giovanni Vescovo, un 29enne di Treviso già apparso sul piccolo schermo a Uomini e Donne. In particolare fece la corte all’ex tronista Sonia Lorenzini nella stagione 2016/2017, e fu lui il primo a scendere a un appuntamento al buio: il suo percorso nel noto dating show però ebbe poca durata. Il ragazzo è stato già accolto da altri due ex volti del programma condotto da Maria De Filippi che intanto ha cambiato la vita a un’artista, ovvero da Andrea Offredi e Gianfranco Apicerni che gli hanno dato il benvenuto. Al momento però non si sa se il nuovo postino sarà una risorsa in più nel cast della trasmissione anche se sembra essere così, e quindi se rivedremo anche gli altri postini Chiara Carcano, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni.

Quando torna C’è posta per te su Canale 5? Mancano ancora diversi mesi

E’ impossibile non notare il nuovo postino che inaugurerà la nuova stagione dello storico programma Mediaset, infatti grazie alla sua bellezza sta già conquistando il pubblico da casa, e tra i commenti di apprezzamento ci sono quelli delle ragazze che sognano di poter ricevere la posta da lui: “Se volete invitarmi, mandatemi questo postino”, “Vi serve una nuova postina? Sono disposta a trasferirmi pure dalla Germania”, “Ma magari ci fossero postini così in Italia!”. C’è anche chi si chiede quando andrà in onda la nuova stagione, e al momento si sa che il debutto è fissato per i primi mesi del 2023.