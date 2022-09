Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci svela: “Addio a Suor Angela? Ecco perché”

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7, l’attrice rivela: “Ecco perché ho detto addio a Suor Angela”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, domenica 25 settembre, è stata ospite anche l’attrice Elena Sofia Ricci volto di tante fiction amate sia Rai che Mediaset. Negli ultimi anni ha prestato il volto a Suor Angela in Che Dio ci aiuti ma nella prossima stagione, la settima che andrà in onda a breve, sarà molto meno presente. Ospite da Francesca Fialdini l’attrice ha spiegato il perché di questa scelta:

“Ci ho messo tanto a decidere di smettere di interpretare Suor Angela, perché è la serie più longeva che ho fatto, non riuscivo a separarmi da lei perché l’ho molto amata, porta il nome della mia nonna gliel’ho dato io. Io ad un certo punto lascio… poi penso che il mio personaggio non avesse più molto da dire.”

Elena Sofia Ricci dà delle anticipazioni su Fiori sopra l’inferno: “Teresa ha sofferto molto”

L’attrice toscana ospite a Da noi a ruota libera ha ammesso che nella sua lunga carriera ha avuto la fortuna di recitare moltissimi ruoli di successo che però, ad un certo punto, ha sempre interrotto è stata Elisa Terenzi in Caro Maestro, Anna Obrofari in Orgoglio, Lucia Liguori ne I Cesaroni ed infine, per l’ultima stagione, sarà Suor Angela in Che Dio ci aiuti. La Ricci è pero instancabile e non solo è impegnata a teatro come regista di Fedra di Seneca ma presto sarà anche la protagonista di un’altra fiction Rai, Fiori sopra l’inferno in cui interpreta la profiler Teresa Battaglia, sul suo personaggio ha anticipato:

“Teresa è una donna che ha sofferto molto che è diventata ruvida, che sembra molto antipatica ma spero vi faccia ridere un po’.”

Da noi a ruota libera, l’attrice svela un divertente retroscena sulle figlie: “Le avrei mangiate”

Durante la lunga chiacchierata con Francesca Fialdini, Elena Sofia Ricci (che ha ricordato una collega scomparsa) si è sbilanciata anche sulla sua vita privata parlando delle figlie, Emma e Maria e degli insegnamenti che vorrebbe trasmettergli, ma soprattutto ha rivelato un divertente retroscena, pochi giorni dopo aver vinto il David di Donatello ha festeggiato il suo compleanno con una grande festa invitando anche colleghe candidate proprio ai David: “Dissi alle mie figlie di non nominare il premio perché era poco rispettoso nei loro confronti, loro invece non solo lo nominarono ma fecero entrare un modello con le sembianze del David. Le ho mangiate con gli occhi ma poi la festa è andata bene ci siamo divertite.”