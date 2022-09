Chi l’ha visto, il vestito della Sciarelli cambiato in pochi secondi: perchè?

Federica Sciarelli apparsa con un vestito diverso nel giro di pochi minuti: cos’è successo?

Un episodio decisamente singolare si è verificato questa sera, mercoledì 28 settembre 2022, su Rai3: protagonista è stata Federica Sciarelli che, apparsa in video subito dopo la fine della soap Un posto al sole, ha anticipato i casi della puntata di Chi l’ha visto in onda poco dopo, indossando un abito rosa, come si vede nell’immagine in alto a sinistra. Nulla ha fatto intendere che il breve intervento in questione non fosse in diretta, se non quello che è accaduto pochi minuti dopo: finita la pubblicità, la conduttrice è apparsa vestita in modo completamente diverso, con una camicetta verde, come dimostra la foto in alto a destra. Cosa sarà successo?

Misterioso cambio di vestito per Federica Sciarelli dall’anteprima all’inizio di Chi l’ha visto: perchè?

“Buonasera a tutti voi. Fra poco ci sarà Chi l’ha visto e vi parleremo di Tina, una donna che ha conosciuto un uomo su un sito di incontri, lui le ha detto di voler andare a vivere con lei e lei ha accettato” è quanto annunciato da Federica Sciarelli nella brevissima anteprima, come suddetto indossando un vestito rosa. La giornalista, sempre anticipando i casi di stasera, ha poi aggiunto:

La donna è finita in ospedale, tutti l’hanno vista piena di lividi, e alla fine è addirittura morta.

“Quell’uomo è finito a processo per maltrattamenti, ma adesso è irreperibile, è scomparso” ha concluso, dando quindi appuntamento ai telespettatori per pochi minuti dopo dicendo: “Ci vediamo tra poco”. Ma perchè pochi minuti dopo è arrivata in onda con un altro vestito? Probabilmente, per esigenze di produzione, il lancio trasmesso dopo Un posto al sole è stato registrato in anticipo, ma rimane da capire per quale motivo la conduttrice nel corso della diretta non abbia usato lo stesso vestito dell’anteprima.

Federica Sciarelli farà chiarezza sul mistero del cambio del vestito?

Si saranno accorti sicuramente tutti i telespettatori di quanto è successo stasera con il vestito della conduttrice di Chi l’ha visto: chissà se sui social nelle prossime ore o domani si parlerà di questo curioso episodio e si scoprirà la ragione che ha portato la giornalista a mostrarsi prima vestita di rosa e poi di verde!