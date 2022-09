Chi l’ha visto? Stasera svolte e novità sui casi trattati da Federica Sciarelli

Terza puntata del programma di Rai3 questa sera a partire dalle 21.20 con Federica Sciarelli

Un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto attende i telespettatori del terzo canale della Rai oggi, mercoledì 28 settembre 2022, come sempre dopo la messa in onda di un episodio della soap Un posto al sole. Ma di quali casi si occuperà la conduttrice nella diretta di stasera? Scopriamo dal sito dell’ufficio stampa della Rai alcune anticipazioni sulla diretta odierna. Si partirà con la misteriosa scomparsa di Marzia: dopo l’appello fatto dal papà Ciro, si è fatto finalmente avanti un testimone che ha raccontato di maltrattamenti che la ragazza di ventinove anni avrebbe subìto per anni: nel corso della trasmissione interverranno, per commentare la vicenda, i genitori e la sorella della giovane.



Chi l’ha visto? Altri casi della puntata che andrà in onda questa sera, mercoledì 28 settembre

Non solo il caso di Marzia: nell’appuntamento di oggi del programma condotto da Federica Sciarelli, verrà dato spazio anche alla morte di Annunziata. La donna ha conosciuto un uomo tramite un sito di incontri, invitandolo ad andare a trovarla a casa. Da lì è avvenuta la tragedia: secondo la Procura che sta indagando, Annunziata sarebbe stata maltrattata fino alla morte. La trasmissione, dunque, cercherà di capire cos’è successo e tenterà di scoprire se altre donne hannno conosciuto l’uomo che Annunziata ha incontrato presso la sua abitazione.

Sempre nella diretta di stasera verrà raccontata la storia di Jois, il ragazzo di diciannove anni il cui corpo senza vita è stato restituito dal mare Adriatico, a Vasto, sulla costa abruzzese. Da subito si è pensato al suicidio, ipotesi alla quale la famiglia non vuole credere. Chi l’ha visto si rivolgerà quidi ad eventuali testimoni: qualcuno ha visto cosa è successo allo studente di economia?

Federica Sciarelli e gli appelli urgenti nella puntata del suo programma in onda stasera

Come in tutti gli appuntamenti, la conduttrice di Chi l’ha visto (che recentemente ha spiegato quanto sia duro fare questa trasmissione) chiederà poi aiuto per persone che si trovano in difficoltà, con appelli urgenti fatti in diretta. Nel corso del programma verrà dato ovviamente molto spazio anche ad altri casi di scomparsa e misteri irrisolti, non annunciati nelle anticipazioni.