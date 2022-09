Stasera torna Chi l’ha visto? Aggiornamenti sul caso di Angela Celentano

Federica Sciarelli riparte con la scomparsa di Angela Celentano, rapita sul monte Faito nel 1996

Prima puntata della nuova edizione di Chi l’ha visto questa sera, mercoledì 14 settembre, su Rai3, dopo la pausa estiva. Dal sito dell’ufficio stampa della Rai apprendiamo che uno dei primi casi dei quali la conduttrice si occuperà sarà quello della scomparsa della piccola Angela Celentano, la bambina rapita sul monte Faito durante un’escursione il 10 agosto del 1996. Nelle ultime puntate della scorsa edizione, lo ricordiamo, i genitori sono intervenuti più volte facendo alcuni appelli, specie dopo l’iniziativa che ha visto la pubblicazione della foto della piccola nei display dei bancomat di gran parte d’Europa, nella speranza che lei stessa, oggi trentenne, potesse riconoscersi. Recentemente è stato fatto inoltre un nuovo age progression, con la foto di come potrebbe essere Angela oggi, e si è parlato di una macchia color caffè sulla sua schiena, macchia che una ragazza che si è fatta viva dall’America Latina pare abbia….

Aggiornamenti anche sui casi di Liliana Resinovich e Carlo La Duca

Non solo le novità sulle ricerche di Angela Celentano: nella prima puntata di Chi l’ha visto 2022/2023 Federica Sciarelli parlerà degli ultimi aggiornamenti sulla tragica morte di Liliana Resinovich: secondo il fratello Sergio la donna è stata picchiata, e l’autopsia eseguita del medico legale della Procura non ha fatto altro che alimentare i dubbi sulla sua morte misteriosa. Interverrà poi in diretta la mamma di Carlo La Duca, che si rivolgerà all’ex moglie e all’amico chiedendo loro di rivelare dove si trova il corpo senza vita di suo figlio.

Questa sera a Chi l’ha visto non mancheranno, come sempre, gli appelli urgenti

Per concludere, nel corso della diretta con Federica Sciarelli stasera non mancheranno gli appelli urgenti, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone che si trovano in difficoltà. Appuntamento, come nelle passate edizioni, fissato per le 21.20, dopo la soap Un posto al sole.