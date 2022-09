Caos a Da noi a ruota libera: Francesca Fialdini scombussolata dagli ospiti

Francesca Fialdini alle prese con una diretta movimentata, ironizza: “Vi dovreste inginocchiare”

Nella puntata di oggi, domenica 25 settembre, di Da noi a ruota libera sono stati ospiti anche i Gemelli di Guidonia che le loro imitazioni, battute ed esibizioni hanno creato il caos in studio. I tre fratelli si sono cimentati soprattutto nel loro Cavallo di Battaglia, ovvero i cosiddetti mash up cioè il ‘mescolare insieme’ due canzoni con prendendo la base di una ed il testo di un’altra e proprio un esperimento del genere, ovvero il mescolare la canzone del Pulcino Pio con il brano di Paolo Conte Via con me ha fatto letteralmente saltare sulla sedia la conduttrice che, in modo ironico e simpatico, ha ammesso:

“Vi dovreste inginocchiare dopo questa cosa!”

Da noi a ruota libera: Gemelli di Guidonia commossi per il messaggio della mamma

Durante la puntata odierna del talk di Francesca Fialdini i tre fratelli Acciarino Gino, Eduardo e Pacifico hanno intrattenuto e divertito tutti con le loro simpatiche esibizioni. Tuttavia si è totalmente cambiato registro quando è intervenuta telefonicamente la loro mamma, la signora Rosaria. La donna, infatti, proprio oggi ha compiuto gli anni ma il regalo lo ha fatto lei ai suoi figli chiamando in studio.

“Non litigano mai, neanche da piccoli litigavano, ma sulla scuola forse è meglio cambiare argomento non era proprio il loro forte. Soprattutto Gino aveva un modo suo di frequentare.”

ha confessato la signora Rosaria. I tre poi alla fine dell’intervista hanno dato l’appuntamento con il loro programmi sia in radio che in tv. Infatti nel dettaglio dal 1° ottobre su Radio 2 con Happy family, in onda poi la domenica mattina anche in tv su Rai2.

Francesca Fialdini si sfoga duramente poco prima della puntata di oggi

Anche nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera c’è stato un parterre ricco di ospiti, oltre ai Gemelli di Guidonia. Nelle scorse ore, invece, la conduttrice toscana si è duramente sfogata sui social per un problema comune a molti italiani fuori sede. Infatti, oggi si sono svolte le elezioni e per votare è necessario recarsi nel comune di residenza e questo ovviamente crea non poche difficoltà a chi vive in un’altra regione.