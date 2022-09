Francesca Fialdini perde la pazienza: “In onda sarò stanchissima”

Da noi a ruota libera, la conduttrice si sfoga duramente: “È illogico”

Domani andrà in onda una nuova puntata del talk del tardo pomeriggio di Rai1 e, nello stesso giorno, si svolgeranno le elezioni in tutta Italia. Nel nostro Paese, tuttavia, per esercitare il diritto di voto è necessario recarsi nel proprio comune di residenza e ciò spinge i fuori sede a fare i salti mortali per poter votare. E tra i fuori sede che si trovano in questa situazione c’è anche la conduttrice toscana che nelle scorse ore tramite il suo profilo Instagram ha espresso tutta la sua rabbia.

“Votare per me significa fare le prove il sabato mattina, partire il pomeriggio, dormire in Toscana, alzarmi presto per votare (appena aprono i seggi) prendere il primo treno per Roma e andare subito agli studi per la diretta.”

si è sfogata Francesca Fialdini.

Francesca Fialdini amareggiata prima della diretta: “Arriverò stanchissima in onda”

La conduttrice di Da noi a ruota libera, dopo aver spiegato la sfacchinata che l’attende fino a domani, ha perso la pazienza ed ha continuato a sfogarsi. La Fialdini ha aggiunto che più di una persona gli ha chiesto di lasciar perdere, di non votare tenendo conto di tutte le difficoltà, ed a queste domande lei ha risposto:

“La logica dice che è illogico fare avanti e indietro in tempi record ma dato che è illogico il modo in cui ci costringono ad esercitare il nostro diritto di voto preferisco essere più irrazionale di loro. Arriverò stanca in onda…ma felice di aver espresso la mia idea di democrazia.”

La conduttrice non ci sta e sbotta: difficoltà prima di Da noi a ruota libera

Francesca Fialdini ha voluto usare la sua popolarità sui social per mettere in luce un problema che molti fuori sede hanno, quello di non poter esercitare in tranquillità il loro diritto di voto. Nonostante non manchino i mezzi per poter votare anche in altri modi non si vuole risolvere in alcun modo questo problema. Tuttavia, la Fialdini domani sarà nuovamente al timone del suo talk, anche se come ha detto arriverà molto stanca in onda, con un ricchissimo parterre di ospiti.