Daniela Ferolla, confessione amara: “Spesso non mi sento all’altezza”

Linea Verde Life, la conduttrice confessa: “Non sempre mi sono sentita all’altezza”

A vederla così giovane, bella e con una carriera che ama già avviata non si direbbe che invece Daniela Ferolla ha dovuto fare i conti con le sue insicurezze e debolezze che spesso l’hanno bloccata. La conduttrice, infatti, in una lunga intervista concessa al magazine Gente si è sbilanciata sulla sua vita privata facendo un’amara confessione:

“Avere piccole insicurezze, non sentirsi all’altezza, riconoscerlo e cercare di migliorarsi è importante. Mi dà forza. Rifarei ogni cosa, ogni passo, anche gli errori perché tutto serve per rafforzarti le spalle e per guardare al futuro con una consapevolezza diversa.”

Ed alla fine se oggi si guarda allo specchio vede una donna che è riuscita a fare quello che sognava di fare e c’è riuscita grazie alla sua determinazione ma anche alle sue debolezze.

Daniela Ferolla ammette: “Ho studiato perché con la sola bellezza non si va lontano”

Cresciuta nelle campagne del Cilento con i nonni con la passione per i viaggi sia quelli reali che quelli di fantasia, la conduttrice di Linea Verde Life non ha avuto sin da subito le idee chiare sul suo futuro. Ed infatti da giovane prima voleva diventare un’attrice o recitare in un musical e poi invece sognava di fare l’avvocato. Alla fine invece non ha seguito ne l’una nell’altra strada ma tutto è iniziato con la vittoria di Miss Italia nel 2001. Ed a proposito della famosa corona che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo, la Ferolla ha ammesso:

“Avevo capito che con la sola bellezza non si va molto lontano, non è sufficiente per resistere in questo ambiente. Perciò mi sono messa a studiare e mi sono laureata in Scienza delle comunicazioni e sono diventata giornalista.”

Linea Verde Life, anticipazioni: la conduttrice svela tutte le novità di questa stagione

Adesso, Daniela Ferolla è una conduttrice affermata, piena di sogni che da oggi, sabato 24 settembre, tornerà alle 12.25 su Rai1 con la nuova edizione del programma che conduce con Marcello Masi. Durante l’intervista al magazine sopra menzionato, la giornalista ha anticipato: “L’obbiettivo è sensibilizzare sul rispetto per l’ambiente, l’attenzione per il territorio e, in questo momento più che mai complesso, siamo concentrati sulla sostenibilità, sulle buone abitudini e sull’antispreco.”