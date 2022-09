Domenica In, Lino Guanciale anticipa: “Sopravvissuti sarà sconvolgente”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Settembre 25, 2022 , in Domenica In

L’attore racconta la nuova fiction a Domenica In: le sue anticipazioni

Grande parterre di ospiti per Mara Venier e la sua Domenica In. La conduttrice veneta oggi ha aperto gli studi romani a grandi artisti italiani, come Milly Carlucci, Elodie, Francesco Gabbani e poi lui, l’amatissimo attore Lino Guanciale. L’arista originario di Avezzano ha presentato il suo ultimo progetto, ovvero la fiction Sopravvissuti, pronta a sbarcare sul piccolo schermo a partire dal prossimo 3 di ottobre. Una serie alla quale Guanciale ha dimostrato di tenere molto e della quale ha voluto rilasciare delle anticipazioni al pubblico di Domenica In su invito della padrona di casa Mara Venier. Il prodotto, girato in Italia tra Genova e Roma, racconterà la storia di alcune persone che salpate in barca a vela per una importante avventura, scompariranno dai radar lasciando a terra e sospese le loro vite.

Tutti i protagonisti avranno il desiderio di tornare a casa, anche se poi troveranno tutto sconvolto. Saranno trascinati dalla speranza

Lino Guanciale svela: “Ecco come abbiamo girato Sopravvissuti”

L’attore ha poi rivelato alcune curiosità riguardo alle riprese della fiction, pronta ad approdare in tv il prossimo 3 ottobre. Set che sono stati allestiti sia a Genova che a Roma, città nella quale sono state girate principalmente le scene interne, come il naufragio della barca che diventerà la protagonista della serie. Lino Guanciale ha svelato a Domenica In i tempi dei lavori: “Abbiamo girato per sei mesi, divisi tra Roma e Genova, finalmente una città sfruttata dal punto di vista del cinema dopo anni in cui per me è stata poco considerata erroneamente. Abbiamo utilizzato anche una barca vera girando al largo della Liguria” – le parole del protagonista – .

L’attore scherza: “Non ho messo i soldi io per le riprese”

Immancabile anche una battuta con Lino Guanciale che ha scherzato a Domenica In sulle riprese: “Io parlo come se avessi messo i soldi io, dobbiamo ringraziare gli altri” – ha chiarito l’attore riguardo al set di Sopravvissuti che darà al pubblico italiano il piacere di riscoprire le bellezze italiane viste le città in cui sono ambientate le vicende che saranno raccontate dal 3 settembre. Momento molto speciale per l’attore di Avezzano, che ha lanciato proprio nei giorni scorsi un suo grande progetto.