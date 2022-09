Lino Guanciale verso una nuova sfida: “Pronto per spiccare il volo”

Noto attore pubblica il suo primo libro e svela: “Questo piccolo lavoro è pronto per spiccare il volo”

Ha tirato fuori un altro asso nella manica Lino Guanciale. L’attore abruzzese, amatissimo dal pubblico per le sue doti artistiche, che hanno decretato il successo di molte fiction nostrane, si è lanciato ora anche nella scrittura. Proprio così! Un uomo dai mille talenti il bel 43enne che su Instagram ha voluto condividere tutta l’emozione per l’uscita del suo primo libro: Inchiostro.

“Condividere un pezzo di se stessi è un gesto forte. Oggi abbiamo presentato Inchiostro, il mio primo libro”.

Queste le parole dell’artista che ha poi proseguito il suo lungo post raccontando:

“Un racconto illustrato dalla bravissima Daniela Volp. Ora questo piccolo lavoro è pronto per spiccare il volo”.

“Spero possiate trovarlo emozionante e bello”, le parole inaspettate di Lino Guanciale

“Spero possiate trovarlo emozionante e bello” ha commentato l’attore abruzzese riferendosi al suo libro Inchiostro. Certo è che il 43enne sta vivendo un momento d’oro. Felice accanto alla moglie Antonella Liuzzi, nel 2021 è diventato papà del piccolo Pietro. Ma non è tutto! L’artista tornerà presto in tv con tre fiction che faranno compagnia al pubblico per tutto l’autunno. Il 3 ottobre partirà infatti la serie tv Sopravvissuti, in sei puntate, sulla quale l’attore ha lanciato uno spoiler. La fiction racconterà la storia di un gruppo di dodici persone che salpa su una barca per raccogliere fondi per beneficenza. La traversata si concluderà però in modo inaspettato: la barca naufragherà. Nella serie l’attore vestirà i panni di Luca Giuliani, il comandante, e i colpi di scena saranno dietro l’angolo.

La porta rossa 3 anticipa la messa in onda: ecco quando tornerà in prima serata su Rai2

In attesa del debutto di Sopravvissuti su Rai1, Lino Guanciale sarà presto protagonista sulla seconda rete con la terza stagione della fiction con protagonista Gabriella Pession. Stando le ultime anticipazioni, la serie tv, prevista inizialmente per il 2023, andrà in onda a partire dal 2 ottobre. In queste settimane invece l’attore abruzzese sta girando le nuove puntate de Il Commissario Ricciardi 2. Nella prossima stagione il protagonista vivrà una piccola metamorfosi aprendo “degli spiragli nei confronti delle persone che lo amano”, in base quanto rivelato su un recente numero di Tv Sorrisi e Canzoni.