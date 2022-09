È sempre mezzogiorno, gaffe in diretta di Antonella Clerici: “Scusate”

Antonella Clerici si scusa durante una ricetta: “Che stupida”

Grande ritorno per È sempre mezzogiorno che oggi, lunedì 12 settembre, ha dato il via alla terza stagione della fortunata trasmissione di Rai1. E siccome squadra che vince non si cambia il pubblico ha ritrovato tutti i protagonisti tanto amati insieme ai soliti giochi. Non è mancata però qualche piccola novità, come il Gioco della mucca Lola. Tra gli storici chef Antonella ha accolto il siciliano Fabio Potenzano per una ricetta dolce a base di uva. Ad un certo punto, però, Potenzano ha chiesto ad Antonella di imburrare gli stampini da muffin così come aveva fatto lui con altri. Peccato che la Clerici ha iniziato ad imburrare quelli già imburrati! Subito il cuoco ha avvertito la conduttrice e quest’ultima con un po’ di imbarazzo ha detto:

“Scusate, oh che stupida”.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno svela un retroscena su uno chef: “Il suo sogno è…”

Mentre si svolgeva la preparazione delle ricette Antonella Clerici ha notato che Lorenzo Biagiarelli e Daniele Persegani stavano discutendo di ballo. Così la conduttrice ha svelato:

“Il sogno di Persegani è di andare a Ballando con le stelle”.

Peccato però che quest’anno a partecipare, in veste di concorrente, sarà invece Lorenzo Biagiarelli. Ecco dunque che secondo la Clerici questo ha fatto nascere una gelosia. Anche perché a detta di Persegani e dello stesso Biagiarelli lo chef è davvero bravissimo. La Clerici ha inoltre punzecchiato proprio Lorenzo perché troverà in giuria la sua fidanzata Selvaggia Lucarelli. “Non so cosa potrebbe succedere. Potremmo rovinare una relazione che funziona” ha concluso Antonella.

Antonella Clerici ripresa dagli autori del programma: “Mi hanno già fatto le facce”

Già dalla prima puntata l’amatissima conduttrice di È sempre mezzogiorno ha dato vita a gag e siparietti divertenti. Nonostante gli autori cerchino di contenere un po’ Antonella la carta vincente di quest’ultima è proprio la spontaneità. E così, dopo le parole per il pubblico, la conduttrice si è lasciata andare ad uno dei suoi momenti preferiti: l’assaggio! L’ha fatto con il dolce di Fabio Potenzano ma mentre masticava si è bloccata guardando fissa davanti a sé. Successivamente ha spiegato: