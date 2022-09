È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici sorprende: “Voglio iniziare con…”

“Voglio iniziare con un bellissimo aforisma”, l’annuncio della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

Non è mancato neanche oggi, giovedì 22 settembre 2022, l’appuntamento con il programma del mezzogiorno di Rai1 condotto da Antonella Clerici, che ha aperto la trasmissione lanciando un messaggio importante. “Voglio cominciare la diretta con un bellissimo aforisma” ha detto, proseguendo poi:

Si tratta di un aforisma del grande Erri De Luca, ossia “Amo gli alberi, sono come noi, radici per terra e testa verso il cielo”.

“Questa frase descrive perfettamente il nostro amore per il bosco, ma anche un po’ il lavoro dei nostri cuochi” ha poi aggiunto.

Antonella Clerici rivela: “Ecco cosa fanno i cuochi di E’ sempre mezzogiorno”

Sempre nei primi secondi della puntata di oggi della sua trasmissione (dove anche ieri ha lanciato un messaggio molto importante) Antonella Clerici ci ha tenuto a precisare che i cuochi, per via del lavoro che fanno, tendono a stare ancorati alla terra, dovendo rispettare le tradizioni, ma guardano anche verso il cielo per avere sempre idee nuove. Aforismi di inizio puntata a parte, ricordiamo che ieri Antonella ha ospitato a sorpresa in studio una delle maestre di ballo di Ballando con le stelle, con l’intervento tramite collegamento di Milly Carlucci che ha fatto un annuncio in diretta sul suo show del sabato sera, ormai prossimo alla partenza.

Circa 1 milione e mezzo di telespettatori per E’ sempre mezzogiorno in queste prime puntate

Intanto la trasmissione continua a viaggiare su una media di 1milione di telespettatori, dati inferiori a quelli con i quali è finita la passata stagione, ma siamo ancora alle prime puntate e sicuramente gli ascolti saliranno fino a raggiungere e anche superare i 2milioni, com’è accaduto sia nella prima che nella seconda edizione del programma. A seguire l’appuntamento andato in onda ieri, mercoledì 21 settembre, sono stati esattamente 1milione 459mila telespettatori con una media di share del 15.64%, come apprendiamo da TvBlog, informatissimo tutte le mattine sui dati auditel delle trasmissioni andate in onda il giorno prima.