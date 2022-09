Edoardo Donnamaria fa coming out al Grande Fratello Vip: “Sono fluido”

Il giovane gieffino spiazza nella casa di Cinecittà: ecco cosa ha dichiarato

Tra i concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, c’è anche Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum ha spiazzato tutti, per essersi lasciato andare a una rivelazione del tutto inaspettata sul suo orientamento sessuale. Il gieffino ha fatto coming out mentre stuzzicava Alberto De Pisis, visto che ha dichiarato:

“Ti presenterò mio fratello, no, non quello gay che sta a New York. L’altro che è un pochetto etero, io al massimo, no, non è come me. Io sono molto più fluido“.

Nascerà una relazione tra il volto di Forum e l’influencer? Evidente complicità

Le recenti dichiarazioni di Edoardo Donnamaria al GF Vip 7, non sono passate di certo inosservate al pubblico. In particolare il ragazzo si è sbilanciato sulla sua sfera privata, rivelando di essere fluido: la confessione a quanto pare è arrivata mentre si trovava in stanza con l’influencer milanese Alberto De Pisis. A dire la sua sull’orientamento sessuale del giovane ci ha pensato Elenoire Ferruzzi, arrivando a sostenere che sia bisessuale. Intanto l’evidente complicità tra il collega di Paolo Ciavarro e l’ex di Taylor Mega che al momento si trova ancora in quarantena non è sfuggita, infatti proprio per questo motivo sono parecchi gli spettatori che sognano di vederli insieme. Nelle scorse ore invece il 28enne dopo che Antonella Fiordelisi l’ha criticato per il fatto di non prendere mai una posizione nella casa di Cinecittà, ha sottolineato: “L’unica cosa che giudicherò qua dentro è come si comportano le persone con me”.

Antonella Fiordelisi ammette l’interesse per un compagno di gioco: “Non è male”

Sempre a proposito dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, durante una chiacchierata con Sara Manfuso e Elenoire Ferruzzi non ha nascosto di avere un interesse per Edoardo Donnamaria. L’ex schermitrice dopo aver detto di essere gelosa degli amici maschi, si è espressa sul volto di Forum ammettendo: “Non è male. Non so devo capirlo bene”. Intanto a schierarsi dalla parte della modella diventata famosa dopo la partecipazione a Temptation Island, sono state sia l’icona trans e Ginevra Lamborghini. Quest’ultima a seguito di una lite che Giovanni Ciacci ha avuto con la sua compagna di gioco ha sottolineato: “Ci vuole un po’ più di tolleranza”. L’artista ha fatto capire di pensarla alla stessa maniera, visto che riferendosi alla 24enne originaria di Salerno che dopo la terza puntata ha avuto un duro sfogo ha affermato: “Lei ci sta anche male, perchè sempre attaccata”.