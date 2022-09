Eleonora Daniele futura conduttrice di Domenica In? “Si dice che Mara…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 24, 2022 , in Domenica In

L’indiscrezione del settimanale NuovoTv: Eleonora Daniele potrebbe condurre Domenica In

Si parla anche della conduttrice di Storie Italiane sulle pagine del numero del settimanale NuovoTv uscito in tutte le edicole qualche giorno fa. Nell’articolo a lei dedicato, si dice che potrebbe essere la nuova padrona di casa del contenitore domenicale del pomeriggio di Rai1, quando Mara Venier, storica padrona di casa, deciderà di lasciare le redini della conduzione. “Eleonora è la perfetta erede e l’unica a cui Mara pare voglia lasciare la sua trasmissione” si legge nell’articolo, che riporta anche una dichiarazione rilasciata in passato dalla padrona di casa di Storie Italiane sulla collega nonché grande amica:

Quando la guardo negli occhi so che mi posso fidare perché lei, come me, ha vissuto momenti davvero molto difficili.

Eleonora Daniele e i progetti futuri: conduzione di Domenica In o lavoro da psicologa?

Sempre il pezzo di NuovoTv ricorda che la conduttrice di Storie Italiane non ha nascosto il desiderio di lavorare in futuro anche al di fuori del piccolo schermo, facendo la psicoterapeuta: “Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa” ha dichiarato a questo proposito qualche tempo fa, sottolineando di essersi iscritta di nuovo all’università, dopo la sua prima laurea, proprio per realizzare questo sogno. Chissà, quindi, se proseguirà la via della conduzione, approdando a Domenica In o in altre trasmissioni della Rai, o se realmente deciderà di cambiare totalmente settore (ricordiamo che, oltre alla laurea in Scienze della comunicazione, qualche anno fa ha superato l’esame da giornalista).

Eleonora Daniele e la maternità: “Aver avuto tardi mia figlia mi ha dato uno sprint in più”

Per concludere, nel pezzo su Eleonora (che qualche giorno fa ha annunciato la scoperta di alcune cose sconvolgenti su un noto caso di cronaca seguito da Storie Italiane) sono riportate alcune sue dichiarazioni relative anche alla maternità arrivata dopo i quarant’anni: “Essere diventata tardi mamma di Carlotta mi ha dato uno sprint in più e mi sento come se fossi ringiovanita” ha ammesso.