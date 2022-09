Eleonora Daniele: “Una follia”, rimasta esterrefatta a La vita in diretta

La conduttrice di Storie Italiane senza parole per una vicenda assurda: “Una cosa folle”

Anche Eleonora Daniele è stata tra gli ospiti di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, giovedì 29 settembre 2022 dove, nel talk che si è svolto come da tradizione nella seconda parte della trasmissione, è stato dato spazio a vari temi, tra i quali l’assurda vicenda di un uomo che ha obbligato la sua partner a tatuarsi sul viso il suo nome. “Tu ti occupi da anni di violenza sulle donne” ha premesso Alberto, prima di darle la parola, sottolineando: “Questa è una storia incredibile, io quando l’ho letta non potevo credere a ciò che c’era scritto sul giornale, eppure è tutto reale…”.

Una follia, che poi non è follia: speriamo che nei processi gli avvocati la smettano di utilizzare l’incapacità di intendere e di volere per salvare i loro clienti

ha affermato Eleonora.

Eleonora Daniele a La vita in diretta: “C’è un aspetto incredibile in questa storia”

“La cosa incredibile di questa vicenda è che l’uomo ha anche fatto ricorso” ha dichiarato successivamente sempre la conduttrice di Storie Italiane nel programma del collega, spiegando subito dopo che gli uomini che commettono atti del genere spesso non si pentono di ciò che hanno fatto e continuano ad essere convinti di aver ragione.

In questo genere di mondo e in questa mentalità dove gli uomini continuano ad usare violenza sulle loro donne, convinti di essere nel giusto, noi dobbiamo intervenire.

“Questa è sottocultura” ha asserito inoltre la conduttrice, da sempre in prima linea con la sua trasmissione nella difesa delle donne e dei più deboli in generale.

Alberto Matano senza parole: “Inimmaginabile essere costretti a tatuarsi il nome del compagno”

“E’ qualcosa di inimmaginabile essere costretti a tatuarsi il nome del proprio fidanzato e altri simboli sul viso” ha commentato sbalordito il conduttore de La vita in diretta, che ha poi chiesto il parere dell’attrice Cinzia Leone, anche lei sua ospite in studio, la quale poco dopo ha parlato anche di un’iniziativa molto importante per la quale Alberto Matano ha fatto un appello ai telespettatori.