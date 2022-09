“Finalmente!”, Eleonora Daniele felice per un super ospite a Storie Italiane

La conduttrice di Storie Italiane felice: “Finalmente ho ospite Francesco Moser”

Lunga intervista del padre di Ignazio Moser nella puntata andata in onda oggi, martedì 27 settembre 2022, del programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. “Ti ho avuto sempre in collegamento, finalmente posso intervistarti qui in studio” ha detto la conduttrice rivolgendosi al suo ospite, ricordando poi: “Ho avuto tuo figlio ospite qui in studio in passato”.

Finalmente sei mio oggi! Ti ho sempre avuto in collegamento dalle tue vigne

ha scherzato Eleonora, continuando poi: “Raccontare la tua storia significa raccontare la storia dell’Italia”.

Eleonora Daniele, imprevisto durante l’intervista: “Succede davvero in diretta…”

“Francesco ha portato delle maglie che ha lasciato in una borsa. Succede ora, in diretta: ci fate una cortesia?” ha detto subito dopo la conduttrice di Storie Italiane, facendo portare in studio alcune delle maglie in questione.

Questa è la maglia da campione del mondo

ha quindi rivelato il papà di Ignazio Moser facendo vedere, appunto, la maglia alla quale è più legato. Subito dopo la conduttrice ha parlato del passato del campione di ciclismo, ricordando che proviene da una famiglia molto numerosa e che la prima bicicletta gli è stata regalata, quando era ancora ragazzino, dal fratello Aldo. La regia ha successivamente mandato in onda un filmato in bianco e nero, nel quale si sono visti i familiari di Moser, che Eleonora ha poi commentato dicendo: “Ho visto stamattina questo filmato meraviglioso. C’era anche tua mamma, che si chiamava Cecilia…”.

Eleonora Daniele: “Non ti avevo mai visto piangere”, la conduttrice spiazzata dal suo ospite

Un’intervista ricca di momenti intensi quella di Francesco Moser a Storie Italiane che, vedendo la mamma in un vecchio filmato del 1975, non è riuscito a trattenere le lacrime. “Sai che non ti avevo mai visto piangere?” gli ha detto Eleonora al termine della messa in onda del video. La Daniele ha poi aggiunto: “Nelle tue lacrime vedo l’amore di un figlio per la propria mamma”.

La trasmissione è tornata in onda oggi dopo lo stop di ieri dovuto, lo ricordiamo, allo sciopero indetto presso le sedi Rai di Roma che ha causato anche la cancellazione di Unomattina e di vari altri programmi di tutte e tre le reti della Tv di Stato.