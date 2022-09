Eleonora Daniele, problemi con la regia: “Non fateci venire il mal di testa”

Storie Italiane, piccolo problema con la regia. La conduttrice: “Senza farci venire il mal di testa…”

Anche oggi, venerdì 30 settembre 2022, Eleonora Daniele con la sua seguitissima trasmissione del mattino ha fatto compagnia al pubblico del primo canale della Rai per un paio d’ore, parlando di vari temi tra attualità e spettacolo. Tra i casi di cronaca affrontati, c’è stato quello del mistero di Silvia Cipriani, la postina scomparsa, della quale nelle scorse ore in un bosco della provincia di Rieti gli inquirenti hanno rinvenuto lo specchietto frantumato della sua auto, caduto sul bordo di una strada sterrata. Da lì stamani è intervenuta l’inviata Roberta Spinelli che, in attesa dell’arrivo della squadra mobile, ha fatto vedere ai telespettatori della trasmissione di Rai1 i frammenti dello specchietto, ma l’operatore che era con lei ha più volte spostato velocemente l’inquadratura da un frammento all’altro tanto da spingere la conduttrice a chiedere: “Piano, zoommiamo piano. Roberta, aiutami con il regista”.

Eleonora Daniele: “Facciamo uno zoom sullo specchietto senza farci venire il mal di testa”

Vedendo le inquadrature confuse, dallo studio la conduttrice di Storie Italiane ha dunque chiesto alla sua inviata: “Si può andare piano piano sullo specchietto e zoommare senza farci venire il mal di testa?”. Ovviamente non si è trattato di un rimprovero mosso all’operatore: Eleonora ha infatti sorriso facendo la sua richiesta. “Ecco, piano piano…” ha poi commentato, quando il cameraman che era con Roberta Spinelli ha finalmente inquadrato lo specchietto rotto, come lei aveva chiesto. “Rimaniamo sullo specchietto” ha poi chiesto la Spinelli all’operatore. Ricordiamo che l’ex postina, di 77 anni, è scomparsa il 26 luglio scorso: a trovare lo specchietto della sua auto a distanza di 70 giorni è stato un uomo che vagava in quel bosco in cerca di funghi.

Non solo cronaca: oggi a Storie Italiane spazio anche alle coppie ‘scoppiate’

Dopo la pagina di cronaca, Eleonora Daniele (che ieri a La vita in diretta ha commentato una vicenda assurda parlando di follia) ha avuto vari ospiti con i quali ha commentato le recenti separazioni avvenute nel mondo dello spettacolo, come quella di Totti e Blasi ma anche Trussardi e Hunziker e altre ancora.