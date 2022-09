Rivelazione su Eleonora Daniele: “Ecco cosa fa fuori dalle telecamere”

Eleonora Daniele e la rivelazione di Alberto Matano: “Segue le storie anche a telecamere spente”

Mancano pochi giorni al ritorno di Storie Italiane, il seguitissimo programma del mattino di Rai1 che da lunedì prossimo, 12 settembre, tornerà a fare compagnia al pubblico di Rai1 con l’attualità e la cronaca, mettendosi anche al servizio dei telespettatori, come la conduttrice ha ricordato ieri nel corso della sua ospitata a La vita in diretta, dal collega Alberto Matano. E proprio Matano, prima della fine della trasmissione, si è complimentato con lei dicendole: “Segui le storie anche quando le telecamere si spengono e questa è una cosa molto bella, io ne so qualcosa”. Sorpresa per il complimento, la conduttrice ha ovviamente ringraziato il giornalista.

“Saremo di nuovo al servizio dei telespettatori”, l’annuncio di Eleonora Daniele

“La trasmissione non cambierà, sarà sempre quella” ha sottolineato la conduttrice di Storie Italiane, spiegando appunto che la formula del programma, ormai rodata, rimarrà invariata rispetto alle scorse edizioni, tutte di grande successo, e ricordando anche che questa sarà la sua decima stagione alla guida della trasmissione nonché il suo ventesimo anno di lavoro in Rai. “Raccontiamo come sempre le nostre storie con grande passione e dedizione, seguendole senza abbandonarle mai”.

Facciamo tutto questo a volte anche per aiutare i telespettatori che ci scrivono o che ci chiamano e che hanno le loro testimonianze da raccontarci

ha dichiarato inoltre Eleonora, concludendo rivolgendosi direttamente ai telespettatori ai quali ha detto: “Saremo veramente al vostro servizio”.

Eleonora Daniele e l’ospitata a La vita in diretta, Ossini: “Siamo vicini di casa”

Dopo la fine della diretta, Massimiliano Ossini, anche lui ieri ospite di Alberto Matano, ha condiviso su facebook una foto che lo ritrae proprio con Eleonora Daniele (che nei giorni scorsi ha raccontato un momento molto difficile vissuto a Storie Italiane qualche anno fa) scrivendo nello stato “Saremo vicini di casa”, in riferimento al fatto che Unomattina, da lui condotto, e il programma della collega, vanno in onda dagli stessi studi, quelli della Rai di Saxa Rubra a Roma.