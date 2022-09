Emozione per Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Per me essere qui è…”

L’emozione della conduttrice per la sua decima stagione alla guida di Storie Italiane

E’ andata in onda oggi, lunedì 12 settembre, la prima puntata dell’edizione 2022/2023 del programma condotto da Eleonora Daniele, ripartito con una puntata quasi interamente dedicata alla morte della Regina Elisabetta. Scenografia in parte rinnovata per la trasmissione che ormai da dieci anni incassa ogni mattina ottimi ascolti e che oggi ha visto la padrona di casa particolarmente emozionata: “Essere qui è per me una grande emozione” ha ammesso, sottolineando appunto che quella di quest’anno è la sua decima edizione del programma. “Siamo sempre dalla vostra parte qui, in questo studio pieno di luci, bello ed emozionante” ha detto inoltre ai telespettatori.

“Felice di essere qui con voi”, la gioia della conduttrice di Storie Italiane

“Sono felice di essere qui a raccontare le vostre storie. Oggi partiamo dall’attualità” ha asserito subito dopo Eleonora Daniele aprendo, come accennato nel paragrafo precedente, un lungo spazio dedicato alla Regina Elisabetta, con collegamenti in diretta da Londra e alcuni ospiti intervenuti in studio.

Quella dell’8 settembre 2022 è diventata una data storica: la morte della Regina Elisabetta II ha cambiato il destino della monarchia inglese, per cui lunga vita a Re Carlo III

ha dichiarato successivamente.

“La canzone di Riccardo Fogli è la nostra sigla ormai da dieci anni”, le parole di Eleonora Daniele

Sempre nei primi minuti della trasmissione, oggi la conduttrice di Storie Italiane, anticipando i temi della puntata e di tutta la nuova edizione in generale, ha asserito: “Quelle che racconteremo saranno le vostre storie, le storie di tutti i giorni, proprio come recita la famosa canzone di Riccardo Fogli che è la nostra sigla da dieci anni”. Nei giorni scorsi, invece, in alcune interviste Eleonora è tornata a parlare di un dolore del suo passato. Prima dell’inizio della diretta, la conduttrice ha ricevuto un in bocca al lupo dal collega Massimiliano Ossini, da oggi alla conduzione dell’edizione invernale di Unomattina, con il quale condivide lo studio della sede Rai di Saxa Rubra a Roma.