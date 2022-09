Elisa Isoardi, esordio tiepido Vorrei dirti che: “Nelle prossime puntate…”

La conduttrice lancia le prime anticipazioni: gli indizi in arrivo sulle prossime puntate di Vorrei dirti che

Non è stata la miglior partenza possibile per Vorrei dirti che, ma Elisa Isoardi ha tanta voglia di ripartire. La conduttrice ed concorrente dell’Isola dei famosi ieri ha dato il via al suo nuovo format su Rai2, con la prima puntata che ha raccolto dei dati di ascolto piuttosto tiepidi, come poteva anche essere messo in preventivo. Un programma nuovo ha sempre bisogna di carburare e far capire bene al pubblico i contenuti proposti e la Isoardi avrà tutto il tempo necessario per arrivare al cuore degli spettatori. Intervenuta su Instagram nel day after, la conduttrice si è mostrata vogliosissima di tuffarsi nelle nuove puntate, che regaleranno nuove emozioni agli spettatori: “Si riparte e tra poco vi darò degli indizi sulle nuove puntate” – ha scritto in una storia pubblicata sui social – .

Elisa Isoardi, il debutto non decolla: la storia della prima puntata

Una prima puntata di Vorrei dirti che capace di emozionare gli spettatori che hanno seguito il debutto del programma e una Elisa Isoardi che si è mostrata in splendida forma. La padrona di casa racconterà in ogni puntata una storia con protagoniste due persone: chi sente la necessità di dire qualcosa a qualcuno e chi quella cosa se la sente dire, navigando tra lacrime e ricordi. La prima protagonista è stata la giovane Camilla, che ha voluto scusarsi con la madre per non esserle stata abbastanza accanto quando sono venuti a mancare suo fratello e suo zio. Tante emozioni, che hanno interessato però una fetta di spettatori al di sotto delle attese.

Vorrei dirti che, solo il 2,3% di share all’esordio

Il ritorno sul piccolo schermo di Elisa Isoardi ha raccolto 277.000 spettatori con il 2.3%. Numeri non eccezionali, che però non riflettono a pieno la trama di un programma che ha qualcosa da dire al proprio pubblico, con una conduttrice eccezionale. Nei giorni scorsi l’ex di Salvini ha parlato dei suoi obiettivi con Vorrei dirti che, manifestando tutta la propria voglia di mettersi alla prova anche a livello personale con questa nuova grande occasione che le è capitata tra le mani.