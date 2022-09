Elodie e Andrea Iannone escono allo scoperto: ecco cosa è successo

Elodie e Andrea Iannone escono allo scoperto non lasciando più spazio ai dubbi

La famosa cantante Elodie, che ci ha fatto ballare per tutta l’estate con la sua canzone “Tribale”, dopo aver affermato qualche mese fa che non amerà nessuno come ha amato il rapper Marracash, con il quale è stata insieme per diversi anni, ora sembra aver trovato un altro uomo al suo fianco. Stiamo parlando del pilota di MotoGP Andrea Iannone, sospeso dal dicembre 2019 per essere risultato positivo a un controllo antidoping, speranzoso di tornare in pista nei prossimi mesi. Le voci dei due si susseguono da agosto e, nonostante alcune smentite come quelle di Alessandro Rosica, in arte investigatore social, secondo il quale era solo una questione di amicizia e divertimento, i due sembrano invece fare sul serio.

Il settimanale Chi pizzica insieme Elodie e Andrea Iannone rivelando alcuni dettagli inequivocabili

Dopo le prime voci e la prima paparazzata risalente al 9 agosto scorso, dove i due stavano trascorrendo insieme ad altri amici le vacanze in Costa Smeralda, con Andrea Iannone che sembrava non togliere gli occhi di dosso a Elodie, e l’intervista rilasciata dalla cantante a Vanity Fair, ora i due sembrano fare davvero sul serio. L’autorevole settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini dopo averli paparazzati insieme ha dichiarato a riguardo: “Le foto dicono meglio di mille parole: la coppia non nasconde più il loro amore. Dopo aver trascorso la notte a casa della cantante, escono approfittando del sole e della temperatura mite: quando non camminano avvinghiati si tengono per mano, si baciano, si guardano, si desiderano”. Non sembra quindi solo un flirt estivo o solo divertimento come si poteva pensare all’inizio.

Elodie e Andrea Iannone sulla bocca di tutti: faranno un annuncio ufficiale?

Nelle foto apparse sul settimanale Chi si può vedere Elodie e Andrea Iannone avvinghiati che scherzano e stanno vicini. Sarebbe senza dubbio la coppia dell’estate 2022 con i fan della cantante e del pilota che sono emozionati e sperano che questa frequentazione possa evolversi in qualcosa di più. C’è grande attesa per vedere se i due annunceranno a breve il loro fidanzamento che ormai sembra una formalità, staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti a riguardo a breve.