Elodie rompe il silenzio per la prima volta su Andrea Iannone: “Mi piace, ma…”

Andrea Iannone ha conquistato la popolare cantante, che ha fatto una precisazione: “Non ci sono aspettative”

Oggi Elodie ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vanity Fair per parlare del suo successo nel mondo della musica e del suo debutto nel cinema con il film intitolato Ti mangio il cuore. L’artista è anche finita spesso e volentieri sotto i riflettori del gossip per una presunta frequentazione con il noto motociclista, che in passato ha avuto una storia con Belen Rodriguez. Cosa ci sarà di vero? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato lei stessa confidando al magazine che in effetti nutre nei confronti dello sportivo una certa simpatia, aggiungendo però che al momento non ci sono aspettative da ambo le parti:

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra…”

Elodie vicina al noto motociclista confessa: “Tra noi se dovesse fiorire, fiorirà”

La popolare cantante, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, ha poi fatto presente che al momento la frequentazione con Andrea Iannone è appena iniziata e quindi è ancora molto presto parlare di eventuali sviluppi, anche se non ha fatto mistero che sarebbe felice che tra loro possa esserci un bel lieto fine: “Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne…” Insomma, come si suol dire in questi casi (e come tra l’altro ha fatto lei), se sono rose fioriranno. Lo sportivo e la cantante, che ha tanti progetti nel suo futuro, annunceranno presto di essersi messi insieme?

La cantante sullo sportivo non ha dubbi: “E’ un coatto”

Successivamente Elodie a Vanity Fair ha anche confessato di essere sempre stata attratta dai ragazzi coatti:

“I coatti mi fanno impazzire, eleganti nella fisicità ma che poi strizzano mettendoti un braccio al collo…”

A quel punto il giornalista ha subito colto la palla al balzo per chiederle se anche Andrea Iannone lo è, visto che ha appena detto di nutrire nei suoi confronti una certa simpatia. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha risposto affermativamente: “E’ un ragazzo divertente che mi fa ridere…Eh sì, è coatto…”