Emma Marrone rompe il silenzio dopo la morte del padre: “Ci avete donato…”

Morte improvvisa del padre della cantante, che rompe oggi il silenzio: le sue toccanti parole

Ieri tutti i giornali hanno dato ampio risalto all’improvvisa morte del padre di Emma Marrone. Aveva solo 66 anni. Al momento non è dato sapere il motivo per cui l’uomo è venuto a mancare così improvvisamente anche se sono circolate alcune indiscrezioni online inerenti ad un presunto malore improvviso. Subito dopo il drammatico annuncio la cantante salentina ha pubblicato un post su instagram per dargli l’ultimo saluto: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca…” E sotto questo post sono stati tanti a farle le più sincere condoglianze, tra i quali anche il suo ex fidanzato Stefano De Martino. Oggi la cantante salentina è tornata su twitter per ringraziare sentitamente tutte le persone che in questo momento non hanno fatto mancare la loro vicinanza (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Grazie a tutti…”

Emma Marrone ringrazia tutti per l’affetto ricevuto in questo momento delicato: “Ci avete donato tanto amore”

“Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato…”

Con queste parole la popolare cantante salentina ha voluto ringraziare i suoi tanti fan, e non solo, per esserle stata vicina in questo momento complicatissimo della sua vita dopo l’improvvisa morte di suo padre. Ovviamente tutti i suoi numerosi follower si sono immediatamente riversati sul social per farle nuovamente le più sincere condoglianze capendo perfettamente il grande dolore che sta provando per via di questo lutto che ha colpito davvero tutti.

Grazie a tutti per l'amore che ci avete donato ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 6, 2022

Chi era il padre della cantante salentina morto ieri: età, dove è nato, la passione per la musica

In tanti probabilmente si staranno chiedendo chi è il padre di Emma Marrone. Quest’ultimo si chiamava Rosario, era nato il 18 settembre 1955 e come lavoro faceva l’infermiere. Nel tempo libero ha sempre coltivato la sua più grande passione: la musica. Passione che è riuscita a trasmettere anche a sua figlia. Era sposato ed aveva avuto un altro figlio oltre ad Emma. L’uomo in passato si era anche dedicato alla politica diventando Presidente del Consiglio nel Comune di Aradeo, piccolo comune della provincia di Lecce (Puglia).